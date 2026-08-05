ETV Bharat / state

बरेली पुलिस ने 91 लाख के 455 मोबाइल लौटाकर जीता लोगों का भरोसा

बरेली: आज के समय में मोबाइल सिर्फ बात करने का साधन नहीं है, बल्कि बैंकिंग, पढ़ाई, नौकरी और निजी दस्तावेजों से जुड़ा सबसे अहम उपकरण है. ऐसे में मोबाइल खोने पर लोगों की चिंता बढ़ जाती है. लेकिन बरेली पुलिस ने एक बार फिर साबित किया है कि समय पर शिकायत और तकनीकी मदद से खोया मोबाइल वापस मिल सकता है.

जुलाई के महीने में पुलिस ने 455 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिया है, जिसकी कुल कीमत 91 लाख रुपये आंकी गई है. मोबाइल बरामदगी के लिए साइबर सेल, सर्विलांस टीम और विभिन्न थानों की पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया.

भारत सरकार के सीईआईआर पोर्टल और तकनीकी संसाधनों की मदद से मोबाइलों की लोकेशन ट्रेस की गई. इसके बाद जांच पूरी कर मोबाइल के वास्तविक मालिकों तक पहुंचाए गए. खोया फोन वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस का धन्यवाद किया.





एसपी क्राइम मनीष सोनकर ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पिछले करीब डेढ़ वर्ष से जिले में गुम और चोरी हुए मोबाइलों की बरामदगी के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत जुलाई में 455 मोबाइल रिकवर किए गए थे.



उन्होंने यह भी बताया कि जनवरी से जुलाई 2026 के बीच बरेली पुलिस ने 3,048 मोबाइल फोन बरामद कर चुकी है, जिनकी अनुमानित कीमत 6.09 करोड़ रुपये से अधिक है. वहीं जनवरी 2025 से अब तक कुल 6,180 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों तक पहुंचाए जा चुके हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 12 करोड़ रुपये है.



जुलाई महीने में सबसे बेहतर प्रदर्शन बहेड़ी थाना का रहा, जहां पुलिस ने 46 मोबाइल फोन बरामद किए. उत्कृष्ट कार्य करने वाली साइबर टीमों और थाना पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत थाने में सूचना दें और सीईआईआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि जल्द से जल्द उसे ट्रेस कर वापस दिलाया जा सके.

ये भी पढ़ें: गुम हुआ मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर खिली मुस्कान, उन्नाव पुलिस ने मालिकों को लौटाए 121 मोबाइल, इस अभियान से मिली सफलता