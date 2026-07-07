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बरेली में दारोगा पर दुष्कर्म का आरोप: नौकरी और शादी का झांसा देकर महिला का शोषण, एसएसपी अनुराग आर्य ने किया सस्पेंड

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस के सब-इंस्पेक्टर पर एक महिला के शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने आरोपी दारोगा नरेश बाबू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. वर्तमान में बरेली के थाना सिरौली में तैनात उपनिरीक्षक नरेश बाबू पर पीड़ित महिला ने नौकरी और शादी का झूठा झांसा देकर लंबे समय तक दुष्कर्म करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. इसके साथ ही पीड़िता ने आरोपी पर भारी आर्थिक शोषण करने तथा शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का भी आरोप मढ़ा है.

बारादरी थाने में तैनाती के दौरान हुई थी पहचान: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि कुछ समय पहले आरोपी दारोगा नरेश बाबू की तैनाती बरेली के ही बारादरी थाना क्षेत्र में थी. इसी तैनाती के दौरान पीड़ित महिला की जान पहचान सब-इंस्पेक्टर नरेश बाबू से एक मामले के सिलसिले में हुई थी. अब इस पूरे बेहद संवेदनशील मामले की गहन विभागीय जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अंशिका वर्मा को सौंपी है. महिला ने एसएसपी को सौंपे गए अपने शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि जब नरेश बाबू बारादरी थाने में तैनात थे, तब वह उसके एक पारिवारिक विवाद में अचानक मददगार बनकर सामने आए थे.

शादीशुदा होने की बात छिपाकर बनाए शारीरिक संबंध: आरोपी दारोगा ने पहले महिला को उसके पति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई कराने और फिर उसे सरकारी नौकरी दिलाने का झूठा भरोसा देकर उसका पूरा विश्वास जीत लिया. इसके बाद उसने महिला से शादी करने का पवित्र वादा करते हुए कई बार और कई स्थानों पर उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता का गंभीर आरोप है कि काफी समय बीतने के बाद उसे अचानक पता चला कि आरोपी दारोगा नरेश बाबू तो पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं. जब पीड़िता ने विरोध किया और आरोपी से दूरी बनाने की कोशिश की तो उसने अपने पद का रसूख दिखाया.