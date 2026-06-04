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बरेली में पुलिस ने 95 लाख के 462 मोबाइल असली मालिकों को लौटाए, जनवरी 2025 से अब तक 10 करोड़ की कीमत के मोबाइल बरामद

असली मालिकों को लौटाए मोबाइल ( Photo credit: ETV Bharat )

बरेली : जिले में पुलिस और सर्विलांस सेल की टीम को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने खोए हुए मोबाइल की बरामदगी के लिये विशेष अभियान चलाया. इसके तहत पुलिस ने मई माह में 462 फोन बरामद किये हैं. पुलिस ने फोन उनके असली मालिकों को लौटाए हैं. इनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 95 लाख रुपये है. बरेली पुलिस ने जनवरी 2025 से अब तक 5200 से अधिक मोबाइल बरामद किये हैं, जिनकी कुल कीमत 10 करोड़ रुपये से भी अधिक है. पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अंशिका वर्मा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)