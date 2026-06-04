बरेली में पुलिस ने 95 लाख के 462 मोबाइल असली मालिकों को लौटाए, जनवरी 2025 से अब तक 10 करोड़ की कीमत के मोबाइल बरामद
रिजर्व पुलिस लाइंस स्थित रविन्द्रालय में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंपे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 5:17 PM IST
बरेली : जिले में पुलिस और सर्विलांस सेल की टीम को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने खोए हुए मोबाइल की बरामदगी के लिये विशेष अभियान चलाया. इसके तहत पुलिस ने मई माह में 462 फोन बरामद किये हैं. पुलिस ने फोन उनके असली मालिकों को लौटाए हैं. इनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 95 लाख रुपये है. बरेली पुलिस ने जनवरी 2025 से अब तक 5200 से अधिक मोबाइल बरामद किये हैं, जिनकी कुल कीमत 10 करोड़ रुपये से भी अधिक है.
रिजर्व पुलिस लाइंस स्थित रविन्द्रालय में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अंशिका वर्मा ने मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंपे. अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने बरेली पुलिस का आभार व्यक्त किया.
एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में साइबर सेल, सर्विलांस टीम और विभिन्न थानों के कंप्यूटर ऑपरेटरों ने सीईआईआर पोर्टल और आधुनिक तकनीक की मदद से यह सफलता हासिल की है. उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 से मई 2026 तक अब तक कुल 5259 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 10.5 करोड़ रुपये से अधिक है.
इस अभियान में प्रेमनगर, कैंट, किला, सीबीगंज, शाही, विशारतगंज, अलीगंज, फरीदपुर, भोजीपुरा, शीशगढ़, देवरनियां, शेरगढ़, नवाबगंज और हाफिजगंज की साइबर टीमों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया. पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि मोबाइल गुम होने की स्थिति में तुरंत नजदीकी थाने में सूचना दें और सीईआईआर पोर्टल पर उसे ब्लॉक कराएं, जिससे दुरुपयोग की संभावना को रोका जा सके.
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