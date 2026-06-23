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बरेली पुलिस का नशा तस्करों पर एक्शन; 3.20 करोड़ की संपत्ति फ्रीज, पिता-पुत्र पर कसा शिकंजा

सफेमा कोर्ट से जारी हुआ फ्रीजिंग ऑर्डर: पुलिस के अनुसार, एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(F) के तहत सफेमा कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा 22 जून 2026 को फ्रीजिंग ऑर्डर जारी किया गया था. इस बड़ी कार्रवाई में तस्कर के चार वाहन और चार बेशकीमती प्लॉट शामिल हैं. इन सभी फ्रीज की गई संपत्तियों की बाजार कीमत तीन करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है. पुलिस जांच में यह साफ पाया गया कि ये संपत्तियां मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई थीं.

बरेली: बरेली में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने एक अंतरराज्यीय स्मैक तस्कर और उसके परिवार की करोड़ों रुपये की संपत्ति को फ्रीज करा दिया है. यह कार्रवाई थाना मीरगंज क्षेत्र के कुख्यात तस्कर पंकज उपाध्याय उर्फ पंकज शर्मा और उसके पुत्र रोहित शर्मा के खिलाफ की गई है.

एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई कार्रवाई: एसपी ग्रामीण (दक्षिण) अंशिका वर्मा ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत यह बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है. उन्होंने चेतावनी दी है कि नशे के अवैध कारोबार से संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों के खिलाफ आगे भी ऐसे ही कठोर कदम उठाए जाएंगे. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पंकज शर्मा लंबे समय से स्मैक तस्करी के काले धंधे में सक्रिय रहा है.

बाप और बेटा दोनों हैं हिस्ट्रीशीटर: पंकज शर्मा के खिलाफ विभिन्न राज्यों में एनडीपीएस एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. वह थाना मीरगंज का घोषित हिस्ट्रीशीटर भी है और नशा तस्करी से जुड़े मामलों में कई बार जेल जा चुका है. वहीं उसका पुत्र रोहित शर्मा भी पुलिस रिकॉर्ड में एक शातिर हिस्ट्रीशीटर के रूप में दर्ज है. रोहित के खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है.

तस्करों की आर्थिक गतिविधियों की जांच जारी: वर्ष 2021 में रोहित शर्मा को स्मैक तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. पुलिस का साफ कहना है कि पिता-पुत्र ने मादक पदार्थों की तस्करी के जरिए ही यह पूरी अवैध संपत्ति जुटाई थी. इसी आधार पर विस्तृत जांच के बाद उनकी संपत्तियों को चिन्हित कर फ्रीज करने की कार्रवाई की गई है. एसपी ग्रामीण ने कहा कि जिले में सक्रिय अन्य नशा तस्करों की भी आर्थिक गतिविधियों की गहन जांच की जा रही है.

अवैध संपत्तियों के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई: फिलहाल पुलिस द्वारा चिन्हित किए गए अन्य अपराधियों के बैंक खातों और निवेशों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है. इसके साथ ही उनकी चल-अचल संपत्तियों की भी बारीकी से जांच की जा रही है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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