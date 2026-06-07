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बरेली में अंतरराष्ट्रीय हवाला रैकेट का खुलासा: दो कारोबारी गिरफ्तार, Axis Bank अकाउंट से हुआ था 4.5 करोड़ का बेनामी ट्रांजेक्शन

दो मुख्य आरोपियों को दबोचा गया: बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर बारादरी थाना पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने बीती रात माधोबाड़ी क्षेत्र में घेराबंदी कर दो मुख्य आरोपियों को दबोच लिया, जबकि उनके तीन अन्य साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राजस्थान के नागौर निवासी जगदीश चोटिया और बरेली के स्थानीय निवासी जमीर अहमद के रूप में हुई है. पुलिस टीमों ने जब आरोपियों की जामा तलाशी ली, तो उनके पास से 35 लाख रुपये कैश, डिजिटल साक्ष्य मिटाने में इस्तेमाल किये गए 4 मोबाइल फोन और पहचान छिपाने के लिए बनाए गए 2 फर्जी आधार कार्ड मिले. एसएसपी अनुराग आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वर्ष 2025 में इन शातिर आरोपियों ने Axis Bank में एक फर्जी खाता खोलकर इस पूरे हवाला नेटवर्क का ताना-बाना बुना था.

पुलिस की शुरुआती टेक्निकल जांच में यह सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए दोनों शातिर आरोपी सीधे कश्मीर के कुछ संदिग्ध लोगों के साथ लगातार बड़ा व्यापारिक लेन-देन कर रहे थे. इस आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस अब इस पूरे हवाला नेटवर्क के अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की हर एंगल से जांच कर रही है.

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की पुलिस ने देशविरोधी गतिविधियों और अवैध रूप से रुपयों के हेरफेर से जुड़े अंतरराष्ट्रीय हवाला कारोबार का बड़ा भंडाफोड़ किया है. पुलिस की संयुक्त टीम ने इस अवैध धंधे में लिप्त मुख्य आरोपियों को रंगे हाथों दबोचते हुए उनके पास से 35 लाख रुपये कैश, 4 आधुनिक मोबाइल फोन और 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं.

खाते से 4.5 करोड़ का संदिग्ध ट्रांजेक्शन: बैंक रिकॉर्ड्स की वित्तीय जांच में सामने आया है कि मात्र एक वर्ष के भीतर इस अकेले संदिग्ध खाते में करीब 1500 से अधिक बार ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजेक्शन किए गए. इन ट्रांजेक्शन के जरिए लगभग 4.5 करोड़ रुपये का संदिग्ध और बेनामी लेन-देन किया गया, जिसका कोई वैध टैक्स रिकॉर्ड मौजूद नहीं है. जांच के अनुसार इस काली कमाई और हवाला के पैसों का लेन-देन देश के अलग-अलग राज्यों से ATM और कैश डिपॉजिट मशीनों के जरिए इस खाते में जमा कराकर किया जाता था, जिसे बाद में दुबई के इशारे पर तय ठिकानों तक ट्रांसफर कर दिया जाता था. बरेली पुलिस की गहन जांच में यह बड़ा खुलासा भी हुआ है कि इस हवाला की रकम को देश की राजधानी दिल्ली के दो बड़े सर्राफा व्यापारी लालचंद और धम्मालाल अपने खुफिया माध्यमों से ठिकाने लगवाने का काम करते थे.

दुबई में बैठा है गैंग का मास्टरमाइंड: दिल्ली के ये दोनों आरोपी व्यापारी ब्लैक मनी को आगे अलग-अलग वैध और अवैध चैनलों में खपाने व उसे सफेद करने का काम संभालते थे. फिलहाल बरेली पुलिस ने दिल्ली के इन दोनों नामचीन व्यापारियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी हैं और उनकी वास्तविक भूमिका की फॉरेंसिक ऑडिट के जरिए जांच की जा रही है. पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि इस पूरे अंतरराष्ट्रीय संगठित गैंग का असली मास्टरमाइंड दुबई में मौजूद जीशान अली है. वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भारत के बेरोजगार युवाओं को इस अवैध नेटवर्क से जोड़ता था और उन्हें महज 10 प्रतिशत कमीशन का मोटा लालच देकर हवाला कारोबार का मोहरा बनाता था.

जांच के लिए कश्मीर जाएगी बरेली पुलिस: प्रारंभिक खुफिया इनपुट में यह भी पता चला है कि आरोपी कश्मीर के कुछ ऐसे तत्वों के सीधे संपर्क में थे जो घाटी में अशांति फैलाने के लिए फंडिंग जुटाते हैं. बरेली पुलिस अब इस पूरे टेरर और हवाला नेटवर्क की अंतिम कड़ियों को जोड़ने के लिए बहुत जल्द जम्मू-कश्मीर में अपनी एक विशेष तफ्तीश टीम भेजने की पूरी तैयारी कर रही है. बारादरी पुलिस ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों को विधिक प्रक्रिया के तहत स्थानीय न्यायालय में पेश करने की तैयारी पूरी कर ली है, जहां से उन्हें रिमांड पर लेने की अर्जी दी जाएगी. एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि यह मामला देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा एक संगठित अंतरराष्ट्रीय हवाला सिंडिकेट का हिस्सा है, जिसकी परतें बहुत जल्द खोली जाएंगी.

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