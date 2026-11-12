बरेली में पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट से 250 ग्रामीणों के नाम कटे, डीएम अविनाश सिंह ने दिया जांच का आदेश
आंवला तहसील में पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट से 250 ग्रामीणों के नाम कटने की शिकायत पर डीएम अविनाश सिंह ने जांच का आदेश दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 3:41 PM IST
बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट से करीब 250 ग्रामीणों के नाम कटने का गंभीर मामला तूल पकड़ रहा है. आंवला तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव कतरोई ठाकुरान और उसके मजरा रुखारा के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि किसी गहरी साजिश के तहत उनके वोट सूची से हटाए गए हैं.
इस पूरे मामले की शिकायत लेकर ग्रामीण सीधे जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह के पास पहुंचे और संबंधित बीएलओ तथा बीआरसी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.
डीएम के जनता दर्शन में पहुंचे पीड़ित ग्रामीण: गुरुवार को लगे डीएम के जनता दर्शन कार्यक्रम में विनोद कुमार और छवि कुमार जैसे ग्रामीण प्रार्थना पत्र लेकर अपनी पीड़ा सुनाने पहुंचे. उन्होंने अधिकारियों को बताया कि उनके गांव के लगभग 250 लोगों के नाम पंचायत चुनाव की नई वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं. इस गड़बड़ी के बारे में उन्होंने पहले भी तहसील स्तर के कई अधिकारियों को जानकारी दी थी, लेकिन उनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकला. बार-बार गुहार लगाने के बाद भी सुनवाई न होने से परेशान होकर ग्रामीणों ने अब सीधे जिला मुख्यालय का दरवाजा खटखटाया है.
डीएम अविनाश सिंह ने दिए जांच का आदेश दिया: मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम अविनाश सिंह ने तुरंत एक्शन लिया और संबंधित एसडीएम को फोन करके पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश दिए. डीएम ने कहा कि इस समय विधानसभा की वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का काम चल रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न छूटे. उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि पंचायत चुनाव स्थानीय स्तर पर होते हैं, इसलिए अक्सर ऐसे मामलों में आरोप-प्रत्यारोप सामने आते रहते हैं.
जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई: जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि अगर इस मामले में पहले से ही कोई जांच चल रही है, तो उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार किया जाएगा. जांच में जो भी सच्चाई सामने आएगी, उसी के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और बिना उचित जांच के किसी के खिलाफ भी जल्दबाजी में एक्शन नहीं लिया जाएगा. इससे पहले मीरगंज तहसील के शेरगढ़ इलाके में भी 26 मतदाताओं के नाम कटने का मामला सामने आ चुका है. अब आंवला क्षेत्र में एक साथ 250 नाम कटने की इस ताजा शिकायत से जिले की मतदाता सूची प्रणाली पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं.
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