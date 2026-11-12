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बरेली में पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट से 250 ग्रामीणों के नाम कटे, डीएम अविनाश सिंह ने दिया जांच का आदेश

विधानसभा और पंचायत चुनाव की सूचियों को लेकर प्रशासन सतर्क. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट से करीब 250 ग्रामीणों के नाम कटने का गंभीर मामला तूल पकड़ रहा है. आंवला तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव कतरोई ठाकुरान और उसके मजरा रुखारा के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि किसी गहरी साजिश के तहत उनके वोट सूची से हटाए गए हैं.

इस पूरे मामले की शिकायत लेकर ग्रामीण सीधे जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह के पास पहुंचे और संबंधित बीएलओ तथा बीआरसी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) डीएम के जनता दर्शन में पहुंचे पीड़ित ग्रामीण: गुरुवार को लगे डीएम के जनता दर्शन कार्यक्रम में विनोद कुमार और छवि कुमार जैसे ग्रामीण प्रार्थना पत्र लेकर अपनी पीड़ा सुनाने पहुंचे. उन्होंने अधिकारियों को बताया कि उनके गांव के लगभग 250 लोगों के नाम पंचायत चुनाव की नई वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं. इस गड़बड़ी के बारे में उन्होंने पहले भी तहसील स्तर के कई अधिकारियों को जानकारी दी थी, लेकिन उनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकला. बार-बार गुहार लगाने के बाद भी सुनवाई न होने से परेशान होकर ग्रामीणों ने अब सीधे जिला मुख्यालय का दरवाजा खटखटाया है.