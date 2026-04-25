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महिला आरक्षण पर सियासत; विपक्षी दलों ने हमेशा आधी आबादी को अधिकारों से वंचित रखा : केशव मौर्या

बरेली में आयोजित जन आक्रोश महिला सम्मेलन के बाद उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से की बातचीत.

बरेली में मीडिया से मुखातिब डिप्टी सीएम केशव मौर्या.
बरेली में मीडिया से मुखातिब डिप्टी सीएम केशव मौर्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 8:13 AM IST

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बरेली : संसद में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर यूपी में सियासत तेज है. भाजपाई सड़क पर उतर कर नारी वंदन संशोधन अधिनियम पास न होने के पीछे विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. वहीं विपक्ष भी महिला आरक्षण में भाजपा की कूटनीतिक मंशा उजागर करने में जुटी हुई है. इसी कड़ी में भाजपा की ओर से बरेली में जन आक्रोश महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया. जिसमें उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की और विपक्ष पर जमकर हमला बोला.

मीडिया से बातचीत में केशव मौर्या ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को लेकर सपा और कांग्रेस की मंशा स्पष्ट हो गई है. ये दल कभी महिलाओं को अधिकार देने के पक्षधर नहीं रहे हैं. इस बिल का विरोध करके विपक्ष ने अपनी महिला विरोधी मानसिकता उजागर कर दी है. विपक्षी दलों ने हमेशा आधी आबादी को उनके अधिकारों से वंचित रखने का काम किया है. अब महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व न देने की बात पर विरोध कर रहे हैं.


केशव मौर्या ने कहा कि सपा और कांग्रेस के लोग नहीं चाहते कि किसी अन्य परिवार की महिलाएं आगे बढ़कर सांसद बनें. यही हाल रहा तो आने वाले समय में कांग्रेस महिलाओं के वोट के लिए तरस जाएगी. साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां टीएमसी की विदाई का समय आ गया है. 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया. कहा कि सपा का हाल बेहद खराब होने वाला है. प्रदेश की जनता उन्हें करारा जवाब देगी. वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी रही. इस दौरान सरकार की योजनाओं और महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की गई.

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