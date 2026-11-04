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बरेली में 25 करोड़ का ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टोकरेंसी फर्जीवाड़ा: छह गिरफ्तार, भारी मात्रा में दस्तावेज बरामद

फर्जी दस्तावेजों के जरिए छिपाते थे असली पहचान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टोकरेंसी की आड़ में करोड़ों रुपये का संदिग्ध लेनदेन करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है. थाना भुता पुलिस ने इस शातिर नेटवर्क का खुलासा करते हुए कुल छह आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है.

शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि केवल पांच बैंक खातों के जरिए पिछले पांच वर्षों के दौरान करीब 25 करोड़ रुपये के भारी-भरकम कैश ट्रांजैक्शन किए गए हैं. पुलिस को इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े कुल 60 संदिग्ध बैंक खातों की पुख्ता जानकारी मिली है, जिनकी वित्तीय जांच अब भी तेजी से जारी है.

जानकारी देतीं एसपी ग्रामीण अंशिका वर्मा. (Video Credit: ETV Bharat) फर्जी पहचान और यूएसडीटी के जरिए पैसों का हेरफेर: एसपी ग्रामीण उत्तरी अंशिका वर्मा ने बताया कि ये आरोपी बिना किसी हिसाब-किताब वाले अवैध स्रोतों से यूएसडीटी और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए रकम हासिल करते थे. इसके बाद विभिन्न मोबाइल एप्स की मदद से उस डिजिटल रकम को भारतीय रुपयों में बदल लिया जाता था. कई बैंक खाते ऐसे भी मिले हैं जिन्हें दूसरे राज्यों की पुलिस पहले ही संदिग्ध लेनदेन के कारण फ्रीज करा चुकी थी. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपनी असली पहचान छिपाते थे और मोबाइल में गेमिंग एप डाउनलोड करके ऑनलाइन धोखाधड़ी को अंजाम देते थे.