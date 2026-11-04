बरेली में 25 करोड़ का ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टोकरेंसी फर्जीवाड़ा: छह गिरफ्तार, भारी मात्रा में दस्तावेज बरामद
ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए 25 करोड़ रुपये के लेनदेन करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 9:10 PM IST
बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टोकरेंसी की आड़ में करोड़ों रुपये का संदिग्ध लेनदेन करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है. थाना भुता पुलिस ने इस शातिर नेटवर्क का खुलासा करते हुए कुल छह आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है.
शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि केवल पांच बैंक खातों के जरिए पिछले पांच वर्षों के दौरान करीब 25 करोड़ रुपये के भारी-भरकम कैश ट्रांजैक्शन किए गए हैं. पुलिस को इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े कुल 60 संदिग्ध बैंक खातों की पुख्ता जानकारी मिली है, जिनकी वित्तीय जांच अब भी तेजी से जारी है.
फर्जी पहचान और यूएसडीटी के जरिए पैसों का हेरफेर: एसपी ग्रामीण उत्तरी अंशिका वर्मा ने बताया कि ये आरोपी बिना किसी हिसाब-किताब वाले अवैध स्रोतों से यूएसडीटी और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए रकम हासिल करते थे. इसके बाद विभिन्न मोबाइल एप्स की मदद से उस डिजिटल रकम को भारतीय रुपयों में बदल लिया जाता था. कई बैंक खाते ऐसे भी मिले हैं जिन्हें दूसरे राज्यों की पुलिस पहले ही संदिग्ध लेनदेन के कारण फ्रीज करा चुकी थी. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपनी असली पहचान छिपाते थे और मोबाइल में गेमिंग एप डाउनलोड करके ऑनलाइन धोखाधड़ी को अंजाम देते थे.
भारी मात्रा में नकदी, मोबाइल और दस्तावेज बरामद: पुलिस ने छापेमारी के दौरान आरोपियों के कब्जे से कुल 20 आधुनिक मोबाइल फोन, 44 डेबिट व क्रेडिट कार्ड, 25 बैंक पासबुक और 30 चेकबुक बरामद की हैं. इसके अलावा उनके पास से सात आधार कार्ड, पाँच पैन कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस, एक वोटर आईडी, छह सोने-चांदी जैसी पीली धातु के बिस्कुट और जमीन से जुड़े 18 कागजात मिले हैं. तलाशी में करीब 4 लाख 97 हजार 800 रुपये की नकद राशि भी पुलिस के हाथ लगी है. पकड़े गए सभी छह आरोपियों की पहचान बृजेश, हरीश सिंह, सुमेर, आकाश, विपुल कुमार सिंह और पिंटू के रूप में हुई है, जो सभी भुता थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं.
कानूनी शिकंजा और खातों में रकम होल्ड कराने की कार्रवाई: इस शातिर नेटवर्क को कोई मुख्य व्यक्ति नियंत्रित कर रहा था जिसके संपर्क में हजारों लोग जुड़े हुए बताए जा रहे हैं. लोग उसके बताए गए खातों में पैसे भेजते थे और बदले में डिजिटल कॉइन हासिल करते थे, तथा अधिक मुनाफे का लालच देकर दूसरों को फंसाया जाता था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खातों में मौजूद 10 लाख रुपये की राशि को तुरंत होल्ड करा दिया है. अब इन सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
यह भी पढ़ें- दिवाली से पहले राजस्व परिषद के 285 कार्मिकों को मिला पदोन्नति का तोहफा, बने राजस्व निरीक्षक