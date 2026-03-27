लव मैरिज के एक महीने बाद बरेली में नर्स ने की खुदकुशी, कमरे में मिला सुसाइड नोट
इज्जतनगर इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह और समय की पुष्टि हो सकेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 10:47 PM IST
बरेली: इज्जतनगर थाना क्षेत्र की रामनगर कॉलोनी में एक 25 वर्षीय नर्स ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. इस सूचना के बाद पूरी कॉलोनी में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर इज्जतनगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और प्राथमिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इज्जतनगर इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र गौतम ने कहा कि नर्स का नाम आरती है, जिसने करीब एक माह पहले ही बदायूं निवासी एक युवक से प्रेम विवाह किया था.
मामा के पास रहती थी आरती: इज्जतनगर इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र गौतम ने बताया, आरती के माता-पिता का कई वर्ष पहले ही निधन हो चुका था, जिसके बाद वह अपने भाई के साथ मामा के घर रह रही थी. उसने कड़ी मेहनत से नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी और हाल ही में एक निजी अस्पताल में प्रोफेशनल नर्स के रूप में नौकरी शुरू की थी. बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन आरती ने ससुराल जाने की बात कही थी, लेकिन वह काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली. उसके व्यवहार में आए इस अचानक बदलाव को परिजन भांप नहीं सके.
पुलिस ने तोड़ा कमरे का दरवाजा: शाम को जब आरती का भाई काम से घर लौटा, तो उसे आरती के कमरे का दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद मिला. भाई ने कई बार आवाज दी और मोबाइल पर फोन भी किया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. अनहोनी की आशंका होने पर जब खिड़की या रोशनदान से अंदर झांककर देखा गया, तो वहां आरती का शव था. पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
सुसाइड नोट बरामद, जांच में जुटी पुलिस: तलाशी के दौरान पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें आरती ने अपनी मौत के लिए किसी को दोष न देते हुए खुद को ही जिम्मेदार बताया है. फिलहाल पुलिस प्रेम विवाह के बाद उपजे तनाव या किसी अन्य घरेलू कारण के पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. इज्जतनगर इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों और समय की पुष्टि हो सकेगी. इस घटना के बाद से आरती के मायके और ससुराल पक्ष के लोगों में भारी शोक व्याप्त है.
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