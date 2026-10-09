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बरेली में 153 जर्जर मकान मालिकों को नोटिस, नगर निगम करेगा धारा 331 के तहत ऐसी कार्रवाई

बरेली : नगर निगम ने शहर के जर्जर और गिरताऊ मकानों को लेकर सख्त रुख अपनाया है. इस कड़ी में नगर निगम की ओर से शहर के अलग-अलग इलाकों में स्थित 153 जर्जर भवनों को चिन्हित किया गया है. भवनों के संबंध में नगर निगम अधिनियम की धारा 331 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं.

नगर निगम की सूची के मुताबिक चिन्हित जर्जर भवन शहर के कई प्रमुख इलाकों में हैं. इनमें हजियापुर, सुभाषनगर, संजयनगर, कटरा चांद खां, परतापुर चौधरी, बाकरगंज, गुलाबनगर, कंकर टोला, शाहबाद, गंगापुर, शहदाना, पंजाबीपुरा, कसाई टोला, जोगी नवादा, आलमगिरी गंज, बिहारीपुर, रोहली टोला, मुलकपुर और साहूकारा समेत कई इलाके शामिल हैं.

बरेली में जर्जर मकान. (Photo Credit : ETV Bharat)

सूची में संजयनगर क्षेत्र के कई मकान शामिल हैं. इसके अलावा परतापुर चौधरी में तालाब और मजार चौक के आसपास, हजियापुर में शराब ठेके व साबरी मस्जिद के आसपास तथा बिहारीपुर और साहूकारा क्षेत्र में भी जर्जर भवन चिन्हित किए गए हैं. कुछ भवन स्कूल, बाजार, मुख्य रास्तों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास स्थित बताए गए हैं. जिससे कभी भी नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. नगर निगम की टीम अब इन भवनों के मालिकों की जानकारी और भवनों की वास्तविक स्थिति का सत्यापन कर रही है.

बरेली में जर्जर मकान. (Photo Credit : ETV Bharat)

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार नोटिस के बाद भवन स्वामियों को जरूरी मरम्मत, सुरक्षित कराने अथवा खतरनाक हिस्से को हटाने की कार्रवाई करनी होगी. नगर निगम का कहना है कि जर्जर भवनों की पहचान का मुख्य उद्देश्य समय रहते खतरे को कम करना और किसी संभावित हादसे को रोकना है. अब 153 भवनों पर आगे की कार्रवाई नगर निगम के निरीक्षण और भवनों की स्थिति के आधार पर तय की जाएगी.