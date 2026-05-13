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बरेली IPL सट्टा गिरोह: 7 करोड़ का हवाला ट्रांजैक्शन; ओमेन्द्र यादव गिरफ्तार, नेपाली SIM बरामद

पुलिस को पकड़े गए आरोपी के पास से नेपाली सिम कार्ड, आईफोन, नकद राशि और कई अहम बैंक दस्तावेज बरामद हुए हैं. मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने रोडवेज बस स्टैंड के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद अंतर्गत फरीदपुर क्षेत्र में पुलिस ने आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके तीन साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे.

अंतरराष्ट्रीय लिंक का खुलासा: पकड़े गए आरोपी की पहचान ओमेन्द्र यादव के रूप में हुई है, जिसकी तलाशी लेने पर 10 हजार रुपये नकद, छह एटीएम कार्ड और फर्जी पैन कार्ड मिले हैं. पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से ऑनलाइन सट्टेबाजी और हवाला कारोबार के अवैध धंधे में शामिल था. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी नेपाली सिम कार्ड का उपयोग कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सट्टेबाजी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था. एसपी ग्रामीण दक्षिणी अंशिका वर्मा ने बताया कि आरोपी के पास से बरामद बैंक पासबुक और अन्य दस्तावेजों की सघन जांच की जा रही है.

7 करोड़ का ट्रांजैक्शन: पुलिस की तफ्तीश में आरोपी के बैंक खातों से करीब सात करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन की जानकारी उजागर हुई है. ओमेन्द्र ने बताया कि करीब चार साल पहले मथुरा के एक व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद उसने यह अवैध कारोबार सीखा था. कोरोना काल में नौकरी जाने के बाद वह पूरी तरह इस काले धंधे में उतर गया और अवैध कमाई से उसने पेट्रोल पंप समेत कई अन्य व्यवसाय भी शुरू कर लिए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खाते में जमा पांच लाख रुपये की राशि को फ्रीज (सीज) कर दिया है.

आईफोन से सट्टे का काला खेल: इस बड़े खुलासे के बाद बरेली पुलिस अब फरार चल रहे तीन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस सिंडिकेट के तार किन-किन शहरों और अंतरराष्ट्रीय गिरोहों से जुड़े हुए हैं. हवाला के माध्यम से धन के अवैध हस्तांतरण के सबूत मिलने के बाद अन्य जांच एजेंसियों को भी सूचित किया जा सकता है. फिलहाल मुख्य आरोपी से पूछताछ जारी है ताकि इस रैकेट की पूरी कार्यप्रणाली और इसमें शामिल सफेदपोशों के नामों का पता लगाया जा सके.

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