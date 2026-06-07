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यूपी में कटिया कनेक्शन धारकों पर दर्ज होगी FIR; लापरवाह बिजली कर्मचारियों की रिपोर्ट बनाकर DM को भेजने के निर्देश

मंत्री ने तहसील में 21, शहरों में 22 और गांवों में 18 घंटे बिजली देने, बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया.

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पीएम सूर्य घर योजना के लाभार्थियों को जल्द मिलेंगे सोलर पैनल, बरेली के महापौर और एमएलसी ने उठाए लंबित पत्रों के मुद्दे. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 9:06 PM IST

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बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली कलेक्ट्रेट सभागार में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की समीक्षा बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने की. बैठक के दौरान जिले की समग्र बिजली आपूर्ति, विभिन्न उपकेंद्रों की वर्तमान स्थिति और उपभोक्ता सेवाओं की विस्तार से बिंदुवार समीक्षा की गई.

स दौरान मुख्य अभियंता विद्युत ने विभागीय आंकड़े प्रस्तुत करते हुए जानकारी दी कि जनपद में वर्तमान में कुल 26 विद्युत उपकेंद्र पूरी तरह से काम कर रहे हैं.

जानकारी देते राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत. (Video Credit: ETV Bharat)

लापरवाही पर मंत्री की चेतावनी: मुख्य अभियंता की रिपोर्ट पर राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने कहा कि बिजली आपूर्ति में किसी भी स्तर पर लापरवाही कतई स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने सभी 26 उपकेंद्रों का अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से भौतिक निरीक्षण किया जाना अनिवार्य घोषित कर दिया. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि तहसील क्षेत्रों में 21 घंटे, शहरी क्षेत्रों में 22 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए. इसके साथ ही झुलसाने वाली गर्मियों के इस मौसम में ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में त्वरित मरम्मत कर जल्द से जल्द आपूर्ति बहाल करने के सख्त निर्देश भी दिए गए.

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बरेली के शहरी क्षेत्रों में 22 और गांवों में 18 घंटे बिजली देना अनिवार्य: मंत्री कैलाश सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat)

बिजली चोरों पर दर्ज होगी FIR: समीक्षा बैठक में बिजली चोरी पर पूरी तरह से अंकुश लगाने और अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल करने वालों पर सख्त विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए. ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में कटिया कनेक्शन डालकर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज कराई जाए. इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन लॉस कम करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाए. बैठक में यह भी तय हुआ कि अपने कार्यों के प्रति लापरवाह और निकम्मे कर्मचारियों की एक सूची तैयार कर अग्रिम दंडात्मक कार्रवाई के लिए बरेली के DM को भेजी जाए.

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बिजली चोरी पर एफआईआर और रोस्टर के हिसाब से आपूर्ति देने के निर्देश. (Photo Credit: ETV Bharat)

पीएम सूर्य घर योजना पर विशेष जोर: बैठक में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द सोलर पैनल उपलब्ध कराने और इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर विशेष जोर दिया गया. हालांकि, विभागीय अधिकारियों की ढीली कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों के लंबित पत्रों को लेकर मंत्री ने भारी नाराजगी जताई और सभी मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए. बैठक के दौरान बरेली के महापौर ने विभागीय पत्रों के लंबे समय तक लंबित रहने का गंभीर मुद्दा उठाया. वहीं दूसरी तरफ माननीय एमएलसी ने रिहायशी इलाकों में बिजली के जर्जर तारों के घरों के ऊपर से खतरनाक तरीके से गुजरने की समस्या के बारे में ऊर्जा मंत्री को बताया.

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बरेली में ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत सख्त. (Photo Credit: ETV Bharat)

जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर एक्शन: जनप्रतिनिधियों की इन गंभीर शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार करने और तारों को शिफ्ट करने के विधिक आदेश जारी किए. उन्होंने साफ कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर समाधान न करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ शासन को पत्र लिखा जाएगा. इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में नगर मजिस्ट्रेट, मुख्य अभियंता विद्युत, अधीक्षण अभियंता और डिस्कॉम के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे. बैठक के अंत में सभी अधिकारियों को बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए अगले 15 दिनों का विशेष टास्क भी सौंपा गया है.

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