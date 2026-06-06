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बरेली में मसाला चक्की का पट्टा बदलने के दौरान मशीन में फंसा 8वीं का छात्र, इलाज के दौरान मौत

देवचरा में शनिवार सुबह घर की मसाला चक्की पर काम करते समय 15 वर्षीय आशीष की मशीन के पट्टे में फंसने से मौत हो गई.

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चक्की के तेज घूमते पट्टे की चपेट में आने से 15 वर्षीय आशीष की गई जान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 8:46 PM IST

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बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में भमोरा थाना क्षेत्र के देवचरा गांव में शनिवार की सुबह 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि घर में लगी मसाला चक्की पर काम करते समय वह अचानक मशीन के तेज घूमते हुए पट्टे की चपेट में आ गया. मशीन की तेज स्पीड और पट्टे की रगड़ के कारण वह गंभीर रूप से लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा.

इलाज के दौरान डॉक्टरों ने तोड़ा दम: हादसे के बाद चीख-पुकार सुनकर दौड़े परिजन उसे आनन-फानन में इलाज के लिए बरेली के एक निजी अस्पताल लेकर भागे. हालांकि, वहां के एमरजेंसी वॉर्ड में तैनात डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

आशीष के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है. (Video Credit: ETV Bharat)

किशोर की पहचान 15 वर्षीय आशीष के रूप में हुई है, जो स्थानीय स्कूल में कक्षा 8 का छात्र था. आशीष के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, जिसके कारण वह पढ़ाई के साथ-साथ घर की मसाला चक्की और राइस सेलर के काम में भी अपने भाइयों की मदद करता था.

पट्टा बदलने के दौरान बिगड़ा संतुलन: शनिवार की सुबह जैसे ही गांव में बिजली आई, तो आशीष का बड़ा भाई घरेलू मसाला चक्की को चलाकर काम कर रहा था. इसी काम के दौरान आशीष से मशीन का एक ढीला पट्टा बदलने के लिए कहा गया था. पट्टा बदलने की कोशिश करते समय अचानक आशीष का संतुलन बिगड़ गया और वह तेज रफ्तार से घूम रहे मुख्य पट्टे के भंवर में बुरी तरह फंस गया. इस हादसे के बाद मौके पर ग्रामीण बड़ी संख्या में वहां एकत्र हो गए.

लाड़ले बेटे की मौत से पसरा मातम: परिजन उसे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर जरूर पहुंचे, लेकिन सिर और छाती में लगी गंभीर अंदरूनी चोटों के कारण उसकी जान नहीं बच सकी. आशीष अपने पूरे परिवार का सबसे छोटा और सबका बेहद लाड़ला बेटा था, जिसकी असमय मौत से हंसते-खेलते घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. बेटे का शव घर पहुंचते ही मां विमला देवी, बड़े भाई प्रशांत और बहन किरन का रो-रोकर बुरा हाल था. स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि आशीष पढ़ाई में बहुत अच्छा होने के साथ-साथ स्वभाव से भी बेहद मिलनसार था.

पिता बोले- सोचा नहीं था ऐसा होगा: आशीष के लाचार पिता राजकुमार मौर्य ने बताया कि उनका छोटा बेटा हर रोज की तरह सुबह घर के काम में हाथ बंटा रहा था. उन्हें सपने में भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक मामूली पट्टा बदलने के चक्कर में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा. आशीष बहुत मेहनती, आज्ञाकारी और होशियार बच्चा था, जिसने कभी भी परिवार या गांव में किसी को कोई तकलीफ नहीं दी थी. उधर, इंस्पेक्टर भमोरा पवन कुमार ने बताया कि इस हादसे की कोई भी आधिकारिक या लिखित सूचना फिलहाल थाने पर नहीं दी गई है. पुलिस की एक टीम अपने स्तर पर गांव में जाकर मामले की विधिक जांच और ज्यादा जानकारी जुटा रही है.

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