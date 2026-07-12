बरेली में नव विवाहिता का शव मिला; 11 दिन पहले हुई थी शादी, ससुरलजनों पर लगे गंभीर आरोप
बिशारतगंज थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. तहरीर नहीं मिली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 2:37 PM IST
बरेली: आंवला तहसील के बिशारतगंज थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. विवाह के महज 11 दिन बाद युवती का शव गांव के पास बह रही नदी से बरामद किया गया है.
मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए उत्पीड़न और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं, पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है.
जानकारी के मुताबिक, रघुवीरपुर गांव निवासी नेत्रपाल के अनुसार उनकी पुत्री का विवाह 26 जून को बदायूं जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गांव निवासी सौदान सिंह के साथ हुआ था. परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद पति, सास और जेठानी दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे.
इसी कारण 7 जुलाई को वह बेटी को ससुराल से वापस अपने घर ले आए थे. बताया कि युवती दोबारा ससुराल नहीं जाना चाहती थी. परिजनों के मुताबिक 9 जुलाई को जब परिवार के सदस्य खेत पर गए थे, तभी युवती बिना बताए घर से निकल गई. काफी देर तक वापस न लौटने पर उसकी तलाश शुरू की गई.
ग्रामीणों ने बताया कि उसे गांव के पास नदी की ओर जाते हुए देखा गया था. इसके बाद पुलिस ने गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से तलाश अभियान चलाया, जिसमें युवती का शव नदी से बरामद कर लिया गया.
बिशारतगंज थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अभी तक परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्राप्त तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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