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बरेली में नव विवाहिता का शव मिला; 11 दिन पहले हुई थी शादी, ससुरलजनों पर लगे गंभीर आरोप

बरेली: आंवला तहसील के बिशारतगंज थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. विवाह के महज 11 दिन बाद युवती का शव गांव के पास बह रही नदी से बरामद किया गया है.

मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए उत्पीड़न और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं, पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है.

जानकारी के मुताबिक, रघुवीरपुर गांव निवासी नेत्रपाल के अनुसार उनकी पुत्री का विवाह 26 जून को बदायूं जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गांव निवासी सौदान सिंह के साथ हुआ था. परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद पति, सास और जेठानी दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे.

इसी कारण 7 जुलाई को वह बेटी को ससुराल से वापस अपने घर ले आए थे. बताया कि युवती दोबारा ससुराल नहीं जाना चाहती थी. परिजनों के मुताबिक 9 जुलाई को जब परिवार के सदस्य खेत पर गए थे, तभी युवती बिना बताए घर से निकल गई. काफी देर तक वापस न लौटने पर उसकी तलाश शुरू की गई.