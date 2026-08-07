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बरेली में उलेमा की राष्ट्रीय बैठक; मुस्लिम एजेंडा 2027 जारी, मुस्लिम देशों का "NATO" बनाने की उठी मांग

उर्स-ए-आला हज़रत के अवसर पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे देश के कई राज्यों के उलेमा.

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 2:42 PM IST

2 Min Read
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बरेली : उर्स-ए-आला हज़रत के अवसर पर बरेली में आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देश और विदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई. बैठक के बाद संगठन ने मुस्लिम एजेंडा 2027 नाम से प्रस्तावित एजेंडा जारी किया किया. जिसमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और सामाजिक विषयों पर संगठन की ओर से पक्ष रखा गया.

मीडिया से मुखातिब राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी. (Video Credit : ETV Bharat)




बैठक की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने की. इसमें कई राज्यों से आए उलेमा और प्रतिनिधियों ने शिरकत की. अंतरराष्ट्रीय विषयों पर चर्चा के दौरान ईरान-इजराइल तनाव पर चिंता व्यक्त की गई. संगठन ने मुस्लिम देशों से आपसी सहयोग बढ़ाने और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में पहल करने की अपील की. इसी क्रम में मुस्लिम देशों के साझा सुरक्षा गठबंधन की आवश्यकता पर भी विचार रखा गया. साथ ही मुस्लिम देशों से मुस्लिम नाटो बनाने की अपील की गई.


बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर पैगंबर-ए-इस्लाम के सम्मान से जुड़े मामलों में कानून बनाने की मांग दोहराई गई. साथ ही ज्ञानवापी, शाही ईदगाह और संभल की जामा मस्जिद से जुड़े विवादों, वक्फ संपत्तियों की जांच और मुस्लिम समाज से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी प्रस्ताव रखे गए.



संगठन ने मुस्लिम समाज से शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुधार पर विशेष ध्यान देने, दहेज और फिजूलखर्ची से बचने तथा युवाओं को नशे और अन्य बुराइयों से दूर रखने की अपील की. इसके अलावा राज्य सरकारों से कानून-व्यवस्था और धार्मिक मामलों से जुड़े विषयों पर संवेदनशीलता बरतने का आग्रह किया गया. बैठक में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के उलेमा एवं संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे.



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