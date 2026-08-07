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बरेली में उलेमा की राष्ट्रीय बैठक; मुस्लिम एजेंडा 2027 जारी, मुस्लिम देशों का "NATO" बनाने की उठी मांग

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ( Photo Credit : ETV Bharat )