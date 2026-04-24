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Bareilly Murder Case Solved; मारपीट के विवाद में हुई थी युवक की हत्या, दो गिरफ्तार

बरेली : भमोरा थाना क्षेत्र के भीकमपुर गांव में बीते 18 अप्रैल की रात हुई युवक की हत्या मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. वारदात के पीछे मारपीट का पुराना विवाद सामने आया है. पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.





एसपी ग्रामीण अंशिका वर्मा ने बताया कि भमोरा थाना क्षेत्र के भाकमपुर गांव निवासी कल्लू उर्फ कल्याण सिंह (48) नाम के व्यक्ति की हत्या 18 अप्रैल को गोली मार कर की गई थी. इस मामले में कल्याण के भाई धर्मपाल ने सूचना दी थी. घटनास्थल की जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. इसमें गांव के ही कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई. इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए गए.





मुखबिर की सूचना पर नरेश (29) पुत्र ओमकार और फूल सिंह (43) पुत्र रामसरन निवासी ग्राम भीकमपुर को गिरफ्तार किया गया. तलाशी में दोनों के पास से एक-एक .315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि करीब एक वर्ष पहले कूड़ा बाजार में कल्याण से मारपीट हुई थी. इसी रंजिश के चलते हत्या की साजिश रची थी. एसपी ग्रामीण अंशिका वर्मा ने बताया कि कल्लू उर्फ कल्याण पर कुछ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं. वहीं दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है. जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.