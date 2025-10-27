ETV Bharat / state

दो बच्चों की मां प्रेमी के साथ भागी; इंस्टाग्राम पर डालती थी फोटो-वीडियो, 3 महीने से परेशान पति ने की आत्महत्या

आत्महत्या से पहले युवक ने दो पेज का सुसाइड नोट भी लिखा. जिसमें उसने पत्नी की बेवफाई का उल्लेख किया है.

शादी के 8 साल बाद भागी पत्नी, इंस्टाग्राम से हुआ दूसरे युवक से प्रेम. (Photo Credit; Family)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 3:06 PM IST

बरेली: नाथनगरी बरेली में दो बच्चों की मां प्रेमी के साथ करीब 3 महीने पहले भाग गई थी. इसके बाद महिला अपने प्रेमी के साथ के फोटो और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करती थी. साथ ही अपने पति को धमकाती थी. इससे परेशान होकर पति ने आत्महत्या कर ली.

खुदकुशी से पहले युवक ने दो पेज का सुसाइड नोट भी लिखा. जिसमें उसने पत्नी की बेवफाई का उल्लेख करते हुए आत्मघाती कदम उठाने की बात लिखी है. परिजनों ने पुलिस से महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के रहने वाले 37 वर्षीय कमल कुमार सागर की शादी 2017 में कोमल के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. उसके बाद उसके दो बेटे हुए, जिनमें बड़ा बेटा साढ़े 5 साल का तो छोटा साढ़े तीन साल का है. कमल एडवोकेट थे. साथ में कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे थे.

कमल रविवार को आत्महत्या कर ली. कमल के भाई हिमालय का आरोप है कि कोमल सोशल मीडिया पर एक्टिव थी. इंस्टाग्राम पर लगभग 6 महीने पहले मुजफ्फरनगर के रहने वाले एक युवक से उसकी दोस्ती हो गई. जब यह बात कमल को पता चली तो पति-पत्नी में झगड़ा होने लगा.

इस पर कमल की पत्नी लगभग 3 महीने पहले मायके चली गई और फिर वहां से बाजार जाने के बहाने बच्चों को छोड़कर मुजफ्फरनगर के रहने वाले प्रेमी के साथ भाग गई. कमल ने कोमल को कई बार बुलाने की कोशिश की लेकिन, वह नहीं आई और लगातार उस पर तलाक देने का दबाव बना रही थी.

इतना ही नहीं, वह अपने प्रेमी के साथ इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर उसे परेशान भी करती थी. इन सब से आहत होकर वह पिछले कई महीनों से घर में कैद होकर रह गया था. भाई हिमालय का आरोप है कि कोमल और उसका प्रेमी लगातार कमर को परेशान कर धमकियां दे रहे थे. पत्नी के प्रेमी संग फरार होने और इंस्टाग्राम पर वीडियो लगातार डालने से आहत होकर कमल ने आत्महत्या कर ली.

कमल के पिता राजेंद्र ने बताया कि हंसता-खेलता परिवार इंस्टाग्राम के चलते बर्बाद हो गया. उनका सीधा-साधा बेटा दिनभर वकालत के काम में बिजी रहता था. पत्नी इंस्टाग्राम पर बिजी रहती थी. पत्नी के प्रेमी संग भाग जाने के बाद से कमल डिप्रेशन में चला गया था. पिता ने मांग की है कि कमल की पत्नी, उसके प्रेमी और उसके सहयोगियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो.

पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने बताया कि कैंट थाने की पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक ने सुसाइड किया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों ने अभी पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी है. जो भी तहरीर मिलेगी, उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

