बरेली में हृदय विदारक दुर्घटना; बाइक से गिरे मां-बेटे को बेकाबू डंपर ने रौंदा, दोनों की मौत

बरेली : हाफिजगंज थाना क्षेत्र के बरेली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांडू बाबा पुल के पास हुई सड़क दुर्घटना में दो साल के मासूम और उसकी मां की मौत हो गई. दुर्घटना में बाइकसवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है. बताया जा रहा कि युवक बाइक से पत्नी और मासूम के साथ शादी समारोह में शामिल होने बहेड़ी जा रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी.







हाजिफगंज इंस्पेक्टर ने बताया कि बरेली महानगर के डोहरा निवासी रविंद्र कुमार जनसेवा केंद्र संचालक है. रविवार शाम वह अपनी पत्नी किरन और दो वर्षीय बेटे हिमांशु के साथ बाइक से खजरीखेड़ा थाना बहेड़ी में रिश्तेदारी में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था. हाफिजगंज थाना क्षेत्र में कांडू बाबा पुल के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी थी. टक्कर के बाद किरन व हिमांशु सड़क पर गिर पड़े, जिन्हें डंपर चालक रौंदता हुआ भाग गया. पुलिस टीम ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज पहुंचाया, जहां दोनों की मौत हो गई.

थानाध्यक्ष प्रवीण सोलंकी ने बताया कि गंभीर रूप से घायल रविंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे के बाद फरार डंपर चालक की तलाश की जा रही है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं मां-बेटे की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है. वहीं इकलौते बेटे हिमांशु की मौत की खबर से रविंद्र का भी बुरा हाल है.