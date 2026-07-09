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बरेली में धर्म परिवर्तन की कोशिश: नौकरी और बीमारी ठीक करने का लालच देने वाले प्रचारक पर FIR दर्ज

पुलिस को दी गई शिकायत में गांव निवासी अंकित ने आरोप लगाया है कि गांव में धार्मिक सभा के दौरान शीशगढ़ क्षेत्र निवासी प्रेमपाल ने लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया.

बरेली: बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के सैंजना गांव में कथित धर्म परिवर्तन के प्रयास को लेकर मामला सामने आया है. गांव के एक युवक की शिकायत पर पुलिस ने स्वयं को ईसाई धर्म का प्रचारक बताने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद गांव में चर्चा का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

नौकरी और आर्थिक मदद का लालच दिया: शिकायतकर्ता का कहना है कि सभा में हिंदू धर्म और देवी-देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक बातें कही गईं, जिससे ग्रामीणों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि सभा में मौजूद लोगों को नौकरी दिलाने, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और विवाह संबंधी मदद का भरोसा देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया गया. इसके अलावा प्रार्थना के माध्यम से बीमारियों, जादू-टोना और अन्य परेशानियों से मुक्ति दिलाने जैसे दावे किए जाने की भी बात कही गई है. जानकारी मिलने के बाद गांव के लोगों में नाराजगी फैल गई.

ईसाई प्रचारक प्रेमपाल पर FIR दर्ज. (Photo Credit: ETV Bharat)

विहिप कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव: सूचना पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मीरगंज थाने पहुंचे तथा मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की. इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की. मीरगंज थाना प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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