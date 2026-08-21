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डेयरी सेक्टर को मजबूत कर किसानों की आय बढ़ाएगी सरकार: धर्मपाल सिंह

बरेली: उत्तर प्रदेश में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को नई रफ्तार देने के लिए सरकार ने दूध उत्पादन के साथ-साथ दुग्ध प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन, कोल्ड चेन और डेयरी उद्योग की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करने पर जोर दिया है. बरेली में आयोजित Dairy Conclave-स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि बरेली, मुरादाबाद और लखनऊ मंडल डेयरी विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में ये क्षेत्र प्रदेश के प्रमुख डेयरी हब बन सकते हैं.



भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित कार्यशाला में मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल दूध का उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि दूध से जुड़े पूरे कारोबार को मजबूत करना है. इससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र को आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रसंस्करण सुविधाओं से जोड़कर किसानों और पशुपालकों को मजबूत बाजार उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार की कोशिश है कि पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ प्रदेश की वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य में अहम भूमिका निभाए.



कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव पशुपालन एवं दुग्ध विकास मुकेश कुमार मेश्राम, दुग्ध आयुक्त धनलक्ष्मी के., मंडलायुक्त शंभु कुमार और जिलाधिकारी अविनाश सिंह समेत अधिकारी, वैज्ञानिक, पशुपालक, दुग्ध उत्पादक, उद्यमी और निवेशक मौजूद रहे. दुग्ध आयुक्त धनलक्ष्मी के ने बताया कि नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत बरेली, मुरादाबाद और लखनऊ मंडल में करीब 2200 लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से 1200 लाख रुपये से अधिक की अनुदान राशि दी जा चुकी है. वहीं दुग्ध नीति-2022 के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1100 लाख रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है.



जीबीसी के तहत बरेली मंडल में 2712 करोड़, मुरादाबाद में 2085 करोड़ और लखनऊ मंडल में 2150 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं. इनसे करीब 11 हजार नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है. कार्यशाला में स्वदेशी उन्नत गोवंश, आधुनिक डेयरी तकनीक, जैविक खेती, वर्मी कम्पोस्ट और हरा चारा प्रबंधन सहित विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी. विभिन्न डेयरी संस्थानों और निजी एवं सहकारी संस्थाओं ने स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन किया.



