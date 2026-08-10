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झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज पर बोले मंत्री धर्मपाल सिंह- छात्र देश का भविष्य, हितों की न हो अनदेखी

कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त, सपा की राजनीति होगी खत्म: उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सक्रियता और राहुल गांधी के कानपुर दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर धर्मपाल सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो चुका है और अब पार्टी जमीन तलाश रही है. उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी बिरादरी की राजनीति करने का आरोप लगाया. धर्मपाल सिंह ने कहा कि जिन दलों ने बिरादरी की राजनीति की, वे धीरे-धीरे समाप्त हो गए.

झारखंड में हुई घटना को लेकर उन्होंने कहा कि वहां की सरकार किस तरीके से काम करती है, यह वहां का विषय है. वहीं दिल्ली में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए धर्मपाल सिंह ने कहा कि वहां सरकार ने पूरे मामले पर ध्यान दिया था, लेकिन कुछ अराजक तत्व घुस गए थे.

बरेली: झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं और छात्र हित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करता है, लेकिन छात्रों के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

2027 में बहुमत से बनेगी बीजेपी सरकार: उन्होंने दावा किया कि PDA के नाम पर समाजवादी पार्टी की राजनीति भी समाप्त हो जाएगी. धर्मपाल सिंह ने दावा किया कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बुलडोजर और कार्रवाई से जुड़े बयान पर धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट है कि न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं. उन्होंने यह भी कहा कि जो गलती करेगा, उसे दंड मिलेगा.

कानून-व्यवस्था और गौ संरक्षण पर सरकार सख्त: उनके मुताबिक कानून-व्यवस्था धर्म और मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि न्याय के आधार पर चलती है. बरेली मंडल की समीक्षा बैठक में पशुधन विभाग की योजनाओं और निराश्रित गोवंश के संरक्षण की भी समीक्षा की गई. धर्मपाल सिंह ने बताया कि प्रदेश में करीब 7,500 गौशालाओं में 13 लाख गोवंश को संरक्षण दिया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि निराश्रित गोवंश भूखा न रहे, खुले में न घूमे और किसानों के खेतों तथा सड़कों पर दिखाई न दे.

गौशालाओं में टीकाकरण और आत्मनिर्भरता पर जोर: बरसात को देखते हुए मंत्री ने गौशालाओं में गोवंश के बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम, हरे चारे की व्यवस्था और संचारी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि मुंहपका-खुरपका बीमारी के खिलाफ टीकाकरण चल रहा है. इसके साथ ही लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए भी पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध होने का दावा किया. धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकार गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम कर रही है. गोबर से उपयोगी उत्पाद तैयार करने के साथ दूध से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही गोचर भूमि को कब्जामुक्त कराकर वहां हरा चारा उगाने के निर्देश दिए गए हैं.

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