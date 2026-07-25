धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा: बरेली से मेरठ तक सड़कों पर उतरी कांग्रेस, निकाला कैंडल और विजय मार्च

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा: बरेली से मेरठ तक सड़कों पर उतरी कांग्रेस, निकाला कैंडल और विजय मार्च
छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में बरेली और मेरठ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च और विजय मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 9:42 PM IST
बरेली/मेरठ: नीट परीक्षा सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और आंदोलनरत छात्र-छात्राओं पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में बरेली महानगर कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को सत्याग्रह और कैंडल मार्च का आयोजन किया. महानगर अध्यक्ष दिनेश दद्दा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी से अंबेडकर पार्क तक मार्च निकालकर छात्रों के प्रति एकजुटता जताई और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिनेश दद्दा ने कहा कि केवल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पर्याप्त नहीं है. उन्होंने आंदोलन के दौरान छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने और छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर तत्काल वापस लेने की मांग की.
शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल: उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा और युवाओं के भविष्य से समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा सरकार को पूरे घटनाक्रम पर देश से जवाब देना चाहिए. पूर्व विधायक मास्टर छोटेलाल गंगवार ने कहा कि हालिया घटनाओं ने सरकार के लोकतांत्रिक दृष्टिकोण पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उनका आरोप था कि युवाओं की आवाज सुनने के बजाय उसे दबाने का प्रयास किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता नवाब मुजाहिद हसन ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ठोस व्यवस्था लागू की जानी चाहिए.
मेरठ में पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़े कांग्रेसी: पार्टी प्रवक्ता पंडित राज शर्मा ने कहा कि कांग्रेस छात्रों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेगी. सत्याग्रह और कैंडल मार्च में तीर्थ मधुकर, तबस्सुम खान, शबनम मलिक, प्रवीण मिश्रा, निधि शर्मा, हाजी जुबैर, इमरान खान, मनोज शर्मा, पूनम दीप सिंह, राजकमल बेदी, अनिल देव शर्मा, प्रेम शंकर आनंद, तनवीर आलम, देवेंद्र श्रीवास्तव, अनुराग गंगवार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
मेरठ में पुलिस को छकाकर निकाला गया विजय मार्च: मेरठ में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा देने के बाद मेरठ में कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए, इस अवसर पर कांग्रेस नेता मेरठ कॉलेज पर एकत्र हुए और फिर वहां से सेंकड़ों की संख्या में जुलुस की शक्ल में आगे बढ़े. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे विजय मार्च बताया और पार्टी के वरिष्ठ नेता अवनीश काजला समेत अनेकों कांग्रेस नेताओं ने बैनर लेकर प्रदर्शन किया. पैदल मार्च निकाला. केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई. पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन कांग्रेसी नहीं रुके. सीधे अम्बेडकर चौक पर जाकर ही रुके. इस अवसर पर मेरठ कॉलेज के गेट पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे.
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