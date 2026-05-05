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बरेली में नाबालिग छात्रा ने रेप के बाद आहत होकर की थी खुदकुशी, आरोपी जीशान गिरफ्तार

बरेली के मीरगंज में 27 अप्रैल को हुई छात्रा की मौत मामले में पुलिस ने आरोपी जीशान को गिरफ्तार किया है.

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मीरगंज सुसाइड मिस्ट्री: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई यौन उत्पीड़न की पुष्टि. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 9:50 PM IST

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बरेली: बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 27 अप्रैल को हुई नाबालिग छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने अहम खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

29 अप्रैल को लड़की के पिता ने थाना मीरगंज में तहरीर देकर अपनी बेटी की मौत पर संदेह जताया था. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.

जानकारी देतीं एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा. (Video Credit: ETV Bharat)

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज: शुरुआती जांच में मामला केवल सुसाइड का लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों ने मामले को गंभीर बना दिया. रिपोर्ट में किशोरी के साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई और उसके शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए. हालांकि मौत का कारण दम घुटना बताया गया, लेकिन यौन उत्पीड़न की बात ने पुलिस की जांच की दिशा बदल दी. जांच के दौरान परिजनों ने बताया कि गांव का ही जीशान पुत्र मासूक खां छात्रा के संपर्क में था.

CCTV फुटेज से आरोपी की पहचान: पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को खंगाला, जिसमें आरोपी की पहचान स्पष्ट हो गई. पुलिस की जांच में यह साबित हुआ कि आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था, जिससे मानसिक आघात में आकर छात्रा ने आत्मघाती कदम उठाया. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की. मीरगंज पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना पर आरोपी को साप्ताहिक बाजार के पास से दबोच लिया.

लालच देकर की गई थी दरिंदगी: एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा के मुताबिक, आरोपी ने किशोरी को रुपयों का लालच देकर रेप की वारदात को अंजाम दिया था. इस घिनौनी करतूत से आहत होकर ही बच्ची ने आत्महत्या करने जैसा बड़ा कदम उठाया था. इस सफल कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक संजय तोमर और उनकी टीम की अहम भूमिका रही. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया पूरी की और उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है.

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