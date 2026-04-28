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बरेली: मीरगंज में 11 वर्षीय किशोरी का संदिग्ध मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज़

बरेली: बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के देवरिया अब्दुल्लागंज गांव में एक सुसाइड का मामला सामने आया है. यहां 11 वर्षीय किशोरी का शव घर के अंदर कमरे में मिला. इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इंशा कक्षा आठ की छात्रा थी.

मां गई थी राशन लेने: इंशा के पिता जिलानी खान के अनुसार, घटना के समय उनकी पत्नी सबीना राशन लेने दुकान गई थीं. घर के अन्य बच्चे बाहर खेल रहे थे और इसी दौरान इंशा घर के अंदर अकेले चली गई. कुछ देर बाद जब परिजन घर लौटे तो कमरे का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए, वहां इंशा बेसुध पड़ी हुई थी. परिजनों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं.

पिता दिल्ली में करते हैं काम: बताया जा रहा है कि इंशा के पिता जिलानी दिल्ली की एक चप्पल फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं. बेटी की मौत की खबर मिलते ही वह बदहवास हालत में गांव के लिए रवाना हो गए हैं. इंशा अपने पांच भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी और परिवार की जिम्मेदारी समझने लगी थी. परिजनों का कहना है कि उसका किसी से कोई विवाद नहीं था, जिससे इस आत्मघाती कदम के पीछे के कारणों पर रहस्य बना हुआ है.