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श्री बांके बिहारी मंदिर में काटा 'केक'? वीडियो वायरल होने पर बवाल, बरेली के मेयर ने दी सफाई

श्री बांके बिहारी मंदिर में 'केक' विवाद: वीडियो वायरल होने पर बवाल, बरेली के मेयर ने दी सफाई, बताया सच ( Photo Credit; ETV Bharat )