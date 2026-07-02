श्री बांके बिहारी मंदिर में काटा 'केक'? वीडियो वायरल होने पर बवाल, बरेली के मेयर ने दी सफाई
मेयर ने वायरल दावों को पूरी तरह निराधार बताया, कहा- मंदिर में न तो कोई केक लाया गया और न ही काटा गया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 6:07 PM IST
मथुरा: बरेली नगर निगम के मेयर उमेश गौतम ने वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में जन्मदिन मनाया था. उसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि मंदिर परिसर में कथित तौर पर केक काटा गया है, जो मंदिर की परंपरा और मर्यादा के खिलाफ है. अब इस पर मेयर उमेश गौतम ने सफाई दी है. उन्होंने वायरल हो रहे दावों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि मंदिर में न तो कोई केक ले जाया गया और न ही काटा गया.
दरअसल, बरेली के मेयर उमेश गौतम बीते मंगलवार को वृंदावन पहुंचे थे, जहां उन्होंने श्री ठाकुर बांके बिहारी के पूजन-दर्शन किए. उसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में अपना जन्मदिन मनाया था. इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि मंदिर परिसर में केक काटा है. साथ ही इसे मंदिर की मर्यादा के खिलाफ भी बताया गया है.
मामला सामने आने के बाद मंदिर कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी ने कहा कि यह घटना बहुत ही निंदनीय है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और कमेटी के द्वारा सेवायत जिनकी मंदिर में सेवा थी उनको नोटिस दिए जाएंगे. अगर सुविधा है तो सबको मिलनी चाहिए, नहीं तो किसी को भी मर्यादा का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है.
मेयर ने वीडियो को बताया भ्रामक
इधर बरेली के मेयर उमेश गौतम ने वायरल वीडियो में केक काटने के दावों को पूरी तरह निराधार बताया है. उन्होंने कहा कि मंदिर में न तो कोई केक ले जाया गया और न ही काटा गया. जो वस्तु वीडियो में दिखाई दे रही है, वह मावे से बना प्रसाद था, जिसे पहले भगवान बांके बिहारी को भोग लगाया गया. उसके बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण किया गया.
मेयर उमेश गौतम ने कहा कि वह स्वयं ब्रज क्षेत्र के गोसाईं समाज से संबंध रखते हैं और बांके बिहारी मंदिर की परंपराओं एवं नियमों से भली-भांति परिचित हैं. मंदिर में केक ले जाना या काटना नियमों के विरुद्ध है, इसलिए ऐसा होने का सवाल ही नहीं उठता. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग वीडियो को गलत संदर्भ में प्रस्तुत कर अनावश्यक विवाद खड़ा करने और उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है.
ये भी पढ़ें- मुजफ्फरनगर में होमगार्ड हत्याकांड में दोषी को फांसी की सजा, 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया