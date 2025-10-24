तौकीर रजा की बहू ने जारी किया वीडियो; मौलाना पर कार्रवाई को सही ठहराया, धमकियां देने का आरोप लगाया
बरेली के पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने बताया कि वीडियो के आधार पर तथ्यों की जांच की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 1:14 PM IST
बरेली: मौलाना तौकीर रजा की बहू रह चुकी निदा खान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. निदा ने वीडियो जारी करके अज्ञात लोगों पर धमकियां देने, सोशल मीडिया हैंडल पर गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है. बरेली के दरगाह आला हजरत खानदान की बहू रही निदा खान के वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है और मामले की जांच का दावा किया है.
बरेली के पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने बताया कि वीडियो के आधार पर तथ्यों की जांच की जाएगी. जांच-पड़ताल के बाद जो भी तथ्य निकलकर आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
मौलाना पर कार्रवाई सही: वीडियो में निदा खान ने 26 सितंबर की घटना के बाद मौलाना पर हुई कार्रवाई को भी सही ठहराया है. निदा ने कहा कि उन्होंने (मौलाना तौकीर रजा) जो किया और उनके साथ जो हुआ, वह बिल्कुल सही हुआ. वह जेल में बैठे हैं और उनकी वजह से इतने सारे मुसलमान मुश्किल में आए. जान-बूझकर या अनजाने में जो उन्होंने किया, वह बहुत गलत था.
निदा ने कहा कि उन्होंने जो किया और उनके साथ जो हुआ, वह बिल्कुल सही हुआ. वह जेल में बैठे हैं और उनकी वजह से इतने सारे मुसलमान मुश्किल में आए. जान-बूझकर या अनजाने में जो उन्होंने किया, वह बहुत गलत था.
वीडियो में क्या आरोप लगाया: मौलाना की बहू रहीं निदा खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो अपलोड किया है. इसमें वह कहती हैं, कि 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है. इसके बाद वह बहुत कुछ कहना चाहती थीं, पर हालात के चलते कुछ कह नहीं पाईं.
निदा खान ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना नंबरों से कॉल पर धमकियां मिल रही हैं. इतना ही नहीं उनके सोशल मीडिया हैंडल पर गालियां दी जा रही हैं. कहा कि जो हालात उनके साथ हैं, वह बहुत डिस्टर्ब करने वाले हैं. जब भी वह घर से बाहर निकलती हैं, या वापस आती हैं, तो कोई न कोई उनका पीछा करता है. कुछ कहता है या धमकी देकर चला जाता है.
कोर्ट में चल रहा तीन तलाक का मामला: बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में रहने वाली निदा खान का विवाह लगभग 10 साल पहले आला हजरत खानदान में हुआ. कुछ समय बाद ही उन्हें तीन तलाक दे दिया गया. यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है.
यह भी पढ़ें: यूपी में योगी सरकार ने 30 साल बाद PWD अफसरों को दी ये 'बूस्टर पॉवर', क्या असर दिखेगा, जानिए