तौकीर रजा की बहू ने जारी किया वीडियो; मौलाना पर कार्रवाई को सही ठहराया, धमकियां देने का आरोप लगाया

तौकीर रजा की बहू ने जारी किया वीडियो. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: मौलाना तौकीर रजा की बहू रह चुकी निदा खान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. निदा ने वीडियो जारी करके अज्ञात लोगों पर धमकियां देने, सोशल मीडिया हैंडल पर गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है. बरेली के दरगाह आला हजरत खानदान की बहू रही निदा खान के वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है और मामले की जांच का दावा किया है. बरेली के पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने बताया कि वीडियो के आधार पर तथ्यों की जांच की जाएगी. जांच-पड़ताल के बाद जो भी तथ्य निकलकर आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मौलाना पर कार्रवाई सही: वीडियो में निदा खान ने 26 सितंबर की घटना के बाद मौलाना पर हुई कार्रवाई को भी सही ठहराया है. निदा ने कहा कि उन्होंने (मौलाना तौकीर रजा) जो किया और उनके साथ जो हुआ, वह बिल्कुल सही हुआ. वह जेल में बैठे हैं और उनकी वजह से इतने सारे मुसलमान मुश्किल में आए. जान-बूझकर या अनजाने में जो उन्होंने किया, वह बहुत गलत था.