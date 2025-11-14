ETV Bharat / state

मौलाना तौकीर रजा खां की 3 मामलों में जमानत अर्जी खारिज; 3 की सुनवाई टली, एक में राहत

बरेली: 26 सितंबर को शहर में हुई हिंसा और बवाल से जुड़े मामलों में अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला की अदालत ने मौलाना तौकीर रजा खां और उनके कई गुर्गों को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने कुल 3 अलग-अलग मामलों में मौलाना तौकीर रजा खां की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है. हालांकि एक मामले में मौलाना को राहत मिली है. वहीं 3 मामलों में सुनवाई के लिए डेट दी गई है. इन मामलों में नहीं मिली जमानत कोतवाली थाना (अपराध संख्या 489/25): मौलाना तौकीर रजा और उनके साथ 22 अन्य जिनमें जाकिर कुरैशी, मोहम्मद मेहताब, मुशर्रफ शेख और फैजल नवी शामिल हैं. इनकी जमानत अर्जियां खारिज कर दी गईं.

बारादरी थाना (अपराध संख्या 1146/25): इस मामले में भी मौलाना की जमानत अर्जी खारिज हुई है. उनके साथ ताजिम, रिजवान, शमशाद, शाकिब, नदीम और फैजुल नवी सहित 20 अन्य आरोपियों को भी कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने से मना कर दिया.

कोतवाली थाना (अपराध संख्या 492/25): मौलाना तौकीर, जुबैर, कोहिनूर, सईद अहमद, हसन समेत 13 आरोपियों की अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी है.