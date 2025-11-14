Bihar Election Results 2025

मौलाना तौकीर रजा खां की 3 मामलों में जमानत अर्जी खारिज; 3 की सुनवाई टली, एक में राहत

बारादरी थाने में दर्ज अपराध संख्या 1145/25 में मौलाना तौकीर रजा खां सहित कुल 20 आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर की गई.

मौलाना तौकीर रजा खां की 3 मामलों में जमानत अर्जी खारिज.
मौलाना तौकीर रजा खां की 3 मामलों में जमानत अर्जी खारिज. (Photo Credit: File Photo)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 9:38 AM IST

Updated : November 14, 2025 at 9:46 AM IST

Choose ETV Bharat

बरेली: 26 सितंबर को शहर में हुई हिंसा और बवाल से जुड़े मामलों में अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला की अदालत ने मौलाना तौकीर रजा खां और उनके कई गुर्गों को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने कुल 3 अलग-अलग मामलों में मौलाना तौकीर रजा खां की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है. हालांकि एक मामले में मौलाना को राहत मिली है. वहीं 3 मामलों में सुनवाई के लिए डेट दी गई है.

इन मामलों में नहीं मिली जमानत

  • कोतवाली थाना (अपराध संख्या 489/25): मौलाना तौकीर रजा और उनके साथ 22 अन्य जिनमें जाकिर कुरैशी, मोहम्मद मेहताब, मुशर्रफ शेख और फैजल नवी शामिल हैं. इनकी जमानत अर्जियां खारिज कर दी गईं.
  • बारादरी थाना (अपराध संख्या 1146/25): इस मामले में भी मौलाना की जमानत अर्जी खारिज हुई है. उनके साथ ताजिम, रिजवान, शमशाद, शाकिब, नदीम और फैजुल नवी सहित 20 अन्य आरोपियों को भी कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने से मना कर दिया.
  • कोतवाली थाना (अपराध संख्या 492/25): मौलाना तौकीर, जुबैर, कोहिनूर, सईद अहमद, हसन समेत 13 आरोपियों की अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी है.

इस मामले में मिली जमानत

  • बारादरी थाने में दर्ज अपराध संख्या 1145/25 में जमानत मिली है. जहां मौलाना तौकीर रजा खां सहित कुल 20 आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है. इन आरोपियों में मुस्तकीम, ताजिम, रिजवान, उमैद, फैजल, जैनुल, शमशाद और शाकिब शामिल हैं.

इन मामलों की सुनवाई बाकी: बरेली दंगे से जुड़े कैंट, कोतवाली और प्रेमनगर थानों में दर्ज अन्य मामलों में मौलाना और उनके साथियों की जमानत अर्जियों पर सुनवाई अभी बाकी है. जिन प्रमुख मामलों पर सुनवाई होनी है, उनमें किला थाना (471/25) में आरोपी अफजल बेग की जमानत पर 17 नवंबर को सुनवाई होगी.

कोतवाली थाना (490/25) में तौकीर रजा, नदीम खां समेत अन्य आरोपियों की अर्जी पर भी 17 नवंबर को सुनवाई होगी. कैंट थाना (588/25) में फैजल नवी, तौकीर रजा खां, नदीम और अफजल बेग की जमानत अर्जियों पर सुनवाई होनी है. प्रेमनगर थाना (388/25) में तौकीर रजा, अफजल बेग, फरहत खां और मुनीर की अर्जियां भी लंबित हैं.

