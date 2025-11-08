मौलाना तौकीर रजा की जमानत अर्जी खारिज; बरेली में बवाल के बाद हुई थी गिरफ्तारी
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता दिगंबर पटेल ने बताया कि एडीजे 5 की कोर्ट में जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 8:46 AM IST
बरेली: जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था. तब से वह फतेहपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं.
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता दिगंबर पटेल ने बताया कि एडीजे 5 की कोर्ट में जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. अदालत सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के वकील ने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी. इस मामले में एडीजे कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया.
अलग-अलग थानों में 10 मुकदमे दर्ज हैं: पुलिस ने बरेली में हुए बवाल के मामले में अलग-अलग थानों में 10 मुकदमे दर्ज किए हैं. इन सभी मुकदमों में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को भी आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने 27 सितंबर को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. तब से मौलाना तौकीर रजा फतेहपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं.
26 सितंबर को हुआ था बवाल: बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद धरना-प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का ऐलान किया था. प्रशासन की तरफ से प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी.
इसके बावजूद प्रदर्शनकारी सड़क पर निकले और इस्लामी इंटर कॉलेज ग्राउंड में जाने का प्रयास करने लगे. पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई.
इसके बाद बवाल बढ़ गया और पथराव, फायरिंग हुई. तब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज करके हालात पर काबू पाया था. इस घटना के बाद पुलिस ने अलग-अलग थानों में उपद्रव करने वाले आरोपियों के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज किए थे.
यह भी पढ़ें: लखनऊ पुलिस के हत्थे चढ़े तीन शातिर चोर; कर्नाटक के पूर्व DGP के घर की थी चोरी