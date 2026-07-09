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बरेली: मनौना धाम के महंत को धमकी देने वाला हिस्ट्रीशीटर रोहित यादव पुणे से गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर लाई पुलिस

बरेली: आंवला क्षेत्र स्थित मनौना धाम मंदिर के महंत ओमेंद्र महाराज के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक और धमकी भरे वीडियो पोस्ट करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को आंवला पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी रोहित यादव उर्फ पप्पू हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ पहले से आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर बरेली लाकर कोर्ट में पेश किया, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की गई. पुलिस के अनुसार, 10 जून 2026 को ग्राम मनौना निवासी मोहित पाठक की तहरीर पर थाना आंवला में मुकदमा दर्ज किया गया था.

अभद्र वीडियो के बाद बढ़ाई गईं कानूनी धाराएं: शिकायत में आरोप लगाया गया कि रोहित यादव ने महंत ओमेंद्र महाराज के संबंध में सोशल मीडिया पर अशोभनीय, अभद्र और धमकीपूर्ण वीडियो प्रसारित किए. मामले में पहले बीएनएस की धारा 353(2) और 45 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर इसमें धारा 308(5) बीएनएस भी बढ़ा दी गई. मामले की जांच के दौरान आरोपी लगातार फरार चल रहा था.

सर्विलांस की मदद से दबोचा गया आरोपी: उसकी तलाश में जुटी पुलिस टीम ने सर्विलांस की मदद से उसकी लोकेशन महाराष्ट्र में ट्रेस की. इसके बाद प्रभारी निरीक्षक धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम पुणे के पास पहुंची और 6 जुलाई को एक मशरूम फैक्ट्री से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसे पुणे के न्यायालय में पेश किया गया. अदालत से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद आंवला पुलिस उसे सकुशल बरेली लेकर आई और स्थानीय न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई.