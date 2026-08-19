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SSP साहब! मेरी प्रेमिका की हत्या हो गई, शिकायत के बाद खुला युवती की मौत का राज

प्रेमी ने प्रेमिका के परिवार पर लगाया ऑनर किलिंग का आरोप, चाचा को पुलिस ने हिरासत में लिया.

bareilly man accuses girlfriend family of honor killing
प्रेमी ने प्रेमिका के परिवार पर लगाया ऑनर किलिंग का आरोप. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 8:12 AM IST

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बरेली: Hello SSP साहब, मेरी प्रेमिका की हत्या हो गई है, उसका शव खेत में दफना दिया गया है. प्रेमी की इस शिकायत के बाद आंवला के अलीगंज थाना क्षेत्र में युवती की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया. पुलिस जांच आगे बढ़ी तो मंगलवार शाम डीएम की अनुमति के बाद प्रशासन और पुलिस की टीम ने खेत में दफन युवती के शव को बाहर निकलवाया. फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मामला अनिरुद्धपुर गौटिया गांव का है. पुलिस के अनुसार 17 वर्षीय युवती कक्षा 10 की छात्रा थी. उसका गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है. प्रेमी ने एसएसपी को फोन पर शिकायत कर बताया था कि युवती 28 जुलाई से लापता है और उसे आशंका है कि उसकी हत्या कर शव खेत में दफना दिया गया है. शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. जांच में युवती के लापता होने की बात सामने आई, लेकिन परिजनों की ओर से गुमशुदगी दर्ज नहीं कराए जाने से पुलिस का संदेह गहराया. पुलिस ने युवती के चाचा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. आशंका इस बात की इज्जत के खातिर के परिजनों ने युवती की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को एक खेत में दबा दिया.

मंगलवार शाम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव का उत्खनन कराया गया. फॉरेंसिक फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस की प्रारंभिक जांच में गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई गई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी.

क्षेत्राधिकारी हेमंत उपाध्याय ने बताया कि डीएम की अनुमति के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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