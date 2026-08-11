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बरेली में बसपा को बड़ा झटका; शरीफ अली अल्वी ने सैकड़ों समर्थकों संग थामा आजाद समाज पार्टी का दामन

आजाद समाज पार्टी की बैठक में मौजूद वरिष्ठ नेता. ( Photo Credit : ETV Bharat )