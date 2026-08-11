बरेली में बसपा को बड़ा झटका; शरीफ अली अल्वी ने सैकड़ों समर्थकों संग थामा आजाद समाज पार्टी का दामन
सिविल लाइंस स्थित एक होटल में आयोजित बैठक के दौरान संगठन की प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 9:43 AM IST
बरेली : बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता शरीफ अली अल्वी ने सोमवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) का दामन थाम लिया. सिविल लाइंस स्थित एक होटल में आयोजित पार्टी और भीम आर्मी की बैठक के दौरान उन्हें संगठन की प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई. इस राजनीतिक बदलाव को बरेली शहर विधानसभा क्षेत्र में बसपा के लिए झटके और आजाद समाज पार्टी के लिए मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है.
आजाद समाज पार्टी में शामिल होने के बाद शरीफ अली अल्वी ने कहा कि समाज के दबे-कुचले, शोषित और वंचित वर्गों के साथ-साथ अल्पसंख्यकों के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है. कहा कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह की संघर्षशील राजनीति से प्रभावित होकर उन्होंने अपने साथियों के साथ यह फैसला लिया है.
बैठक में वक्ताओं ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए. नेताओं ने आरोप लगाया कि युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल रहा है और महंगाई से आम जनता परेशान है. कानून-व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर पार्टी आगे भी आवाज बुलंद करती रहेगी. वक्ताओं ने कहा कि आजाद समाज पार्टी आने वाले समय में संगठन के विस्तार के साथ जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी.
वहीं शरीफ अली अल्वी के साथ बड़ी संख्या में समर्थकों के आजाद समाज पार्टी में आने से बरेली शहर विधानसभा क्षेत्र की सियासत में नए समीकरण बनने की चर्चा शुरू हो गई है. पार्टी नेताओं का दावा है कि इस नए जुड़ाव से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी और आगामी राजनीतिक गतिविधियों में इसका असर दिखाई दे सकता है. बैठक में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के मंडल व जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ अजय प्रधान, अमर सिंह, अच्छन अंसारी, मनोज सागर, अतुल वाल्मीकि समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नवागत सदस्य मौजूद रहे.
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