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स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं में देरी पर भड़के मंत्री, गौवंश सुरक्षा और स्कूल फीस को लेकर कही बड़ी बात

बरेली : यूपी के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने गुरुवार को सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं में देरी, गौवंश की सुरक्षा, स्कूल फीस समेत कई मुद्दों पर चर्चा की और अहम दिशा निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा और 2027 में फिर से योगी सरकार बनने का दावा किया.

सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि कोई भी निराश्रित पशु व गौवंश सड़कों पर भूखा न दिखे यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है. प्रदेश की 7500 गौशालाओं में करीब 14 लाख गौवंश संरक्षित हैं. अब हर गौशाला स्तर पर भूसा बैंक बनाने का निर्णय लिया गया है. अवैध कब्जे वाली गोचर भूमि को मुक्त कर हरे चारे की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनाकर गौवंश के लिए पानी और लू से बचाव के इंतजाम किए जाएंगे.







निजी स्कूलों की फीस और ड्रेस की मनमानी पर मंत्री ने कहा कि इस मामले की प्रशासन से जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि किसी भी स्कूल को अभिभावकों का शोषण करने का अधिकार नहीं है. उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराएं. स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में देरी पर उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.