आंधी-तूफान के बीच बिजली व्यवस्था दुरुस्त कर रहा लाइनमैन करंट की चपेट में आया, खंभे से गिरकर मौत
बिजली लाइन की खराबी ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़कर काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक लाइन में करंट दौड़ गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 4:14 PM IST|
Updated : June 12, 2026 at 4:50 PM IST
बरेली: बहेड़ी क्षेत्र में आए आंधी-तूफान के बाद जहां आमजन बिजली संकट से जूझ रहे हैं, वहीं बिजलीकर्मी दिन-रात व्यवस्था बहाल करने में जुटे हैं. इसी दौरान बिजली लाइन की मरम्मत कर रहे एक युवा लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई.
जानकारी के अनुसार थाना बहेड़ी क्षेत्र के ग्राम भैंसेया निवासी इरफान (24) बिजली लाइन की खराबी ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़कर काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक लाइन में करंट दौड़ गया, तेज झटके से इरफान संतुलन खो बैठे और खंभे से नीचे गिर पड़े.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना गंभीर था कि इरफान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. जवान बेटे की मौत की खबर सुनते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. ग्रामीणों ने बताया कि इरफान की शादी करीब 1 साल पहले ही हुई थी. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. थाना प्रभारी दिनेश शर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
विद्युत विभाग के संविदा लाइनमैन के करंट लगने से गंभीर रूप से घायल होने के मामले को ईटीवी भारत द्वारा प्रमुखता से उठाए जाने के बाद जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बड़ी मदद की है. डीएम ने पहले पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और रोजगार देने का आश्वासन दिया था.
अब उन्होंने अपना वादा निभाते हुए शासन के प्रावधानों के तहत घायल लाइनमैन को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कराई है. साथ ही परिवार के 2 सदस्यों, जिनमें पत्नी सहित संविदा पर नौकरी देने की भी स्वीकृति दी है.
आंधी ने छीन लिया जुड़वा बेटियों से पिता का साया: जानकारी के अनुसार नारियावल निवासी रिजवान बुद्धवार रात तेज आंधी और तूफान के दौरान दीवार गिरने की चपेट में आ गया था. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा था, लेकिन गुरुवार को उसकी हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.
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