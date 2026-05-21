बरेली गैस रिसाव: लालफाटक फ्लाईओवर पर CNG कैंटर से लीक हुई गैस; मची भगदड़, पुलिस ने रोका ट्रैफिक
कैंट थाना क्षेत्र के लालफाटक फ्लाईओवर पर शाहजहांपुर से सीएनजी भरकर बदायूं जा रहे एक कैंटर से अचानक गैस रिसाव होने से भगदड़ मच गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 4:40 PM IST
बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत लालफाटक फ्लाईओवर पर बुधवार को उस समय अचानक हड़कंप मच गया, जब एक बड़ा संकट खड़ा हुआ. कैंट थाने के इंस्पेक्टर भरत सिंह ने बताया कि CNG गैस से पूरी तरह भरे एक बड़े कैंटर से अचानक तेजी से गैस का रिसाव शुरू हो गया था.
रात के सन्नाटे में तेज आवाज के साथ गैस निकलती देख फ्लाईओवर पर उस समय मौजूद राहगीरों में भीषण दहशत फैल गई. किसी बड़े और अनहोनी हादसे की आशंका के चलते लोग अपने-अपने वाहनों को छोड़कर पीछे की तरफ उल्टे भागने लगे.
पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से रोका ट्रैफिक: मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने यातायात को कुछ देर के लिए रोक दिया. इससे फ्लाईओवर के दोनों ओर जाम लग गया. इंस्पेक्टर भरत सिंह ने बताया कि बदायूं जिले के सिगोही गांव निवासी चालक कृपाल शाहजहांपुर के पिपरौला प्लांट से सीएनजी कैप्सूल भरकर वापस बदायूं की ओर जा रहा था. लेकिन जैसे ही सीएनजी से भरा यह भारी ट्रक लालफाटक फ्लाईओवर पर पहुंचा, तभी उसके मुख्य वॉल्व से गैस लीक होने लगी.
ड्राइवर कृपाल ने दिखाई सूझबूझ: जैसे ही इस रिसाव का चालक को अहसास हुआ, वैसे ही उसने कैंटर को तुरंत सड़क किनारे सुरक्षित खड़ा कर दिया. उसने बिना वक्त गंवाए तुरंत स्थानीय पुलिस के साथ-साथ संबंधित गैस कंपनी के तकनीकी अधिकारियों को इस आपातकाल की सूचना दी. सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस भारी फोर्स के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गई और मोर्चा संभाला. इंस्पेक्टर क्राइम भारत सिंह ने पुलिस टीम के साथ मिलकर सबसे पहले पूरे फ्लाईओवर को खाली कराया और लोगों को सुरक्षित दूरी पर रहने की हिदायत दी.
तकनीकी टीम ने रिसाव पर पाया काबू: आसपास किसी भी तरह की सुरक्षा के मद्देनजर करीब 20 मिनट के लिए सभी छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह बंद कर दिया गया था. इसके ठीक बाद गैस कंपनी की तकनीकी टीम ने विशेष उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचकर रिसाव रोकने का प्रयास शुरू किया. काफी देर की मशक्कत के बाद जब कैप्सूल के अंदर गैस का दबाव कम हुआ, तब जाकर स्थिति पर पूरी तरह काबू पाया जा सका. इस दौरान फ्लाईओवर पर मौजूद लोग घबराकर वहां से दूर हटते और वीडियो बनाते नजर आए.
स्थिति सामान्य, कोई बड़ा नुकसान नहीं: इस दौरान क्षेत्र में कोई बड़ा या जानलेवा हादसा नहीं हुआ. कैंट थाने के इंस्पेक्टर भरत सिंह ने बताया कि सीएनजी कैप्सूल में से अचानक तकनीकी खराबी के कारण गैस रिसाव हुआ था. इस रिसाव को सूचना के बाद आई एक्सपर्ट तकनीकी टीम ने समय रहते पूरी तरह से अटेंड कर काबू में कर लिया है. वर्तमान में लालफाटक फ्लाईओवर पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी तरह का कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है.
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