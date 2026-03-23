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भारत-अमेरिका कृषि समझौते के खिलाफ बरेली में किसानों का हल्लाबोल, राष्ट्रपति को भेजा 5 सूत्रीय ज्ञापन

बरेली : शहीद दिवस के अवसर पर किसान एकता संघ ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. संगठन ने भारत-अमेरिका के बीच हुए द्विपक्षीय कृषि समझौते को किसान विरोधी बताते हुए इसे तत्काल रद्द करने की मांग उठाई. इस बाबत किसानों ने जिला अधिकारी को राष्ट्रपति को संबोधित पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपा.

डीएम को ज्ञापन सौंपते किसान लीडर डॉ. रवि नागर. (Photo Credit : ETV Bharat)



किसान एकता संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉ. रवि नागर ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि किसानों के अधिकारों से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. प्रस्तावित कृषि समझौता देश के किसानों और आम जनता दोनों के हितों के खिलाफ है. जो कृषि द्विपक्षीय समझौता भारत ने अमेरिका के साथ किया है वह किसानों को मंज़ूर नहीं हैं. देश के किसानों ने इसके खिलाफ बिगुल बजा दिया है. इसके तहत देशभर में आंदोलन किए जाएंगे.