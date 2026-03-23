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भारत-अमेरिका कृषि समझौते के खिलाफ बरेली में किसानों का हल्लाबोल, राष्ट्रपति को भेजा 5 सूत्रीय ज्ञापन

किसान एकता संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉ. रवि नागर ने दी देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी.

बरेली में किसानों का प्रदर्शन.
बरेली में किसानों का प्रदर्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 3:03 PM IST

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बरेली : शहीद दिवस के अवसर पर किसान एकता संघ ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. संगठन ने भारत-अमेरिका के बीच हुए द्विपक्षीय कृषि समझौते को किसान विरोधी बताते हुए इसे तत्काल रद्द करने की मांग उठाई. इस बाबत किसानों ने जिला अधिकारी को राष्ट्रपति को संबोधित पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपा.

डीएम को ज्ञापन सौंपते किसान लीडर डॉ. रवि नागर.
डीएम को ज्ञापन सौंपते किसान लीडर डॉ. रवि नागर. (Photo Credit : ETV Bharat)


किसान एकता संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉ. रवि नागर ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि किसानों के अधिकारों से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. प्रस्तावित कृषि समझौता देश के किसानों और आम जनता दोनों के हितों के खिलाफ है. जो कृषि द्विपक्षीय समझौता भारत ने अमेरिका के साथ किया है वह किसानों को मंज़ूर नहीं हैं. देश के किसानों ने इसके खिलाफ बिगुल बजा दिया है. इसके तहत देशभर में आंदोलन किए जाएंगे.

डॉ. रवि नागर ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से पांच प्रमुख मांगें रखी गई हैं. इनमें भारत-अमेरिका कृषि समझौते को रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी लागू करने, सरकारी संस्थानों के निजीकरण पर रोक लगाने, बिजली अधिनियम 2025 और बीज अधिनियम 2025 को समाप्त करने तथा पूर्ण कर्ज माफी की मांग शामिल है. किसानों की मांगों पर जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो देशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.


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