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बरेली में केसर चीनी मिल की कुर्क जमीन 28.05 करोड़ में नीलाम, बहेड़ी के हजारों गन्ना किसानों को मिलेगा बकाया भुगतान

बहेड़ी में जिला प्रशासन ने बकायेदार केसर चीनी मिल की कुर्क की गई भूमि को 28.05 करोड़ रुपये में नीलाम कर दिया.

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केसर चीनी मिल की संपत्ति बेचकर निपटाया जाएगा बकाया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 8:00 PM IST

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बरेली: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा बकायेदार चीनी मिलों के खिलाफ अपनाए गए सख्त रुख के क्रम में बरेली में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. बहेड़ी तहसील सभागार में केसर चीनी मिल की कुर्क की गई कीमती भूमि की नीलामी प्रक्रिया जिला प्रशासन की सीधी निगरानी में सफलतापूर्वक संपन्न हुई.

लंबे समय से लंबित चल रही इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई को क्षेत्र के गन्ना किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक माना जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार इस नीलामी से प्राप्त होने वाली पूरी धनराशि का उपयोग सीधे तौर पर किसानों के बकाया गन्ना भुगतान के निस्तारण में किया जाएगा.

किसान संगठनों की उपस्थिति में खुली बोली. (Video Credit: ETV Bharat)

खुले मंच पर लगी बड़ी बोली: यह पूरी नीलामी प्रक्रिया शासन द्वारा पूर्व निर्धारित कड़े नियमों और विधिक प्रावधानों के तहत ही आयोजित की गई थी. नीलामी के दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जॉइंट मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारी बहेड़ी, जिला गन्ना अधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे. विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों की सीधी उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया. नामित नीलामी अधिकारी एवं तहसीलदार बहेड़ी की देखरेख में खुले मंच पर बोली लगाने की विधिक कार्रवाई शुरू कराई गई.

28.05 करोड़ रुपये में छूटी नीलामी: इस पारदर्शी नीलामी के दौरान कई बड़े व्यावसायिक पक्षों और खरीदारों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, जिसमें सबसे अधिक 28.05 करोड़ रुपये की सर्वोच्च बोली प्राप्त हुई. जिला प्रशासन ने इस सर्वोच्च बोली को नियमानुसार अपने आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज कर आगे की विधिक प्रक्रिया तत्काल शुरू कर दी है. नीलामी स्थल पर पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा CCTV कैमरों से चौतरफा निगरानी की विशेष व्यवस्था की गई थी. इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से पूरी प्रक्रिया की विस्तृत वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई.

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बरेली की बकायेदार केसर चीनी मिल की संपत्ति नीलाम, प्रशासन की मौजूदगी में लगी सबसे ऊंची बोली. (Photo Credit: ETV Bharat)

हजारों गन्ना किसानों को मिलेगी राहत: प्रशासन की ओर से इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का लिखित रिकॉर्ड पूरी तरह सुरक्षित रखा गया और सभी पात्र इच्छुक पक्षों को निर्धारित नियमों के अनुसार भाग लेने का समान अवसर दिया गया. चीनी उद्योग से जुड़े अधिकारियों के अनुसार नीलामी से प्राप्त इस भारी-भरकम राशि का उपयोग सीधे केसर चीनी मिल पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए किया जाएगा. इस त्वरित फैसले से बहेड़ी क्षेत्र के हजारों गन्ना किसानों को बहुत बड़ी आर्थिक राहत मिलने की पूरी उम्मीद जगी है. स्थानीय प्रशासन का मानना है कि यह सख्त कदम अन्नदाताओं के हितों की रक्षा और उनके लंबित भुगतानों के स्थाई समाधान की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

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