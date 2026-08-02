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बरेली प्रशासन की अनोखी पहल; कांवड़ियों के लिए बसाया कांवड़ विलेज, मिलेंगी घर जैसी सुविधाएं

नवाबगंज विधायक डॉ. एमपी आर्य और जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने नवाबगंज तहसील स्थित उप मंडी परिसर में कांवड़ विलेज का शुभारंभ किया.

बरेली में कांवड़ विलेज.
बरेली में कांवड़ विलेज. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 12:43 PM IST

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बरेली : बरेली में जिला प्रशासन की अनोखी पहल देखने को मिली है. प्रशासनिक पहल से कांवड़ मास के दौरान कांवड़ियों के लिए अस्थाई कांवड़ विलेज बसाया गया है. यहां श्रद्धालुओं को घर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया गया है.

शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते डीएम अविनाश सिंह व अन्य.
शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते डीएम अविनाश सिंह व अन्य. (Photo Credit : ETV Bharat)



बरेली प्रशासन की अनोखी पहल नवाबगंज तहसील में की गई है. यहां 'कांवड़ विलेज' की स्थापना की गई है. बीते रविवार को नवाबगंज विधायक डॉ. एमपी आर्य और जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने नवाबगंज तहसील स्थित उप मंडी परिसर में फीता काटकर कांवड़ विलेज का उद्घाटन किया. इस दौरान अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

बरेली में कांवड़ विलेज का शुभारंभ करते विधायक, डीएम व अन्य.
बरेली में कांवड़ विलेज का शुभारंभ करते विधायक डॉ. एमपी आर्य, डीएम अविनाश सिंह व अन्य. (Photo Credit : ETV Bharat)




जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि कांवड़ विलेज में श्रद्धालुओं के लिए स्वागत द्वार, विश्राम गृह, पंचकर्म सुविधा, पूजा स्थल, कांवड़ स्टैंड, फलाहार, भंडारा, सेल्फी प्वाइंट और पुष्प वर्षा द्वार जैसी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. प्रयास है कि यहां आने वाले शिवभक्तों को घर जैसा माहौल और हर जरूरी सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध हो. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. कांवड़ विलेज की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से की जाएगी. जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा, सुरक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं के निर्बाध संचालन के निर्देश भी दिए हैं.

उद्घाटन के बाद जिलाधिकारी ने डेलापीर मंडी परिसर स्थित श्री बाबा गोपेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं और आमजन की सुविधा के लिए स्थापित आरओ वाटर कूलर का भी लोकार्पण किया. इसके पश्चात उन्होंने शिव मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर जनपद की सुख-समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की. इस अवसर पर उपजिलाधिकारी नवाबगंज सचिन यादव, मंडी सचिव संतोष कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.

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