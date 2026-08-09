बरेली का 'कांवड़ विलेज' बना आकर्षण केंद्र; कांवड़ियों की सेवा-सुविधाओं का अनोखा मॉडल
प्रशासन की कोशिश है कि लंबी यात्रा के दौरान शिवभक्तों को रास्ते में किसी तरह की परेशानी न हो.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 8:10 AM IST
बरेली: कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए बरेली जिला प्रशासन की ओर से किए गए इंतजाम श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं. खासतौर पर कांवड़ विलेज अपने अनोखे कॉन्सेप्ट के चलते चर्चा में है.
हरिद्वार और कछला से आने-जाने वाले शिवभक्तों के लिए तैयार किया गया यह कांवड़ विलेज कांवड़ यात्रा के दौरान सेवा, सुविधा और सुरक्षा का बेहतर मॉडल पेश कर रहा है.
कांवड़ियों की सुविधा के लिए यहां विश्राम स्थल, भोजन, शुद्ध पेयजल, मेडिकल सुविधा, मोबाइल चार्जिंग, स्नान, शौचालय, पार्किंग सहित कई व्यवस्थाएं की गई हैं. महिला कांवड़ यात्रियों के लिए अलग विश्राम स्थल और शौचालय की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है.
प्रशासन की कोशिश है कि लंबी यात्रा के दौरान शिवभक्तों को रास्ते में किसी तरह की परेशानी न हो. बरेली में तैयार किए गए इस कांवड़ विलेज को लेकर खास बात यह है कि यहां सिर्फ मूलभूत सुविधाओं पर ही ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि श्रद्धालुओं के मनोरंजन और आध्यात्मिक अनुभव को भी शामिल किया गया है.
आंवला और नवाबगंज के कांवड़ शिविरों में 9 अगस्त को दिन में सांस्कृतिक कार्यक्रम और शाम को भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा. जिले की सभी तहसीलों में कांवड़ सेवा शिविर और भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं.
बहेड़ी में मुड़िया टोल, सदर में परशुराम मंदिर लाल फाटक, फरीदपुर में देवरनियां-बुखारा रोड, आंवला में भमौरा, मीरगंज में कुलचा खुर्द और नवाबगंज में उपमंडी स्थल पर शिविर लगाए गए हैं.
प्रशासनिक स्तर पर बरेली का कांवड़ विलेज अब यूपी में कांवड़ यात्रियों के लिए एक नए सेवा मॉडल के रूप में देखा जा रहा है. इसकी सफलता के बाद आने वाले वर्षों में प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इसी तरह के कांवड़ विलेज विकसित किए जाने की चर्चा तेज हो सकती है.
इससे कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन के लिए भी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी.
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