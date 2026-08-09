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बरेली का 'कांवड़ विलेज' बना आकर्षण केंद्र; कांवड़ियों की सेवा-सुविधाओं का अनोखा मॉडल

बरेली का 'कांवड़ विलेज' बना आकर्षण केंद्र. ( Photo Credit: ETV Bharat )