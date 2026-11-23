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जेपीएस राठौर का विपक्ष पर हमला, बोले-इंडी गठबंधन "बेमेल विवाह", 2027 से पहले टूट जाएगी 'शादी'

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बरेली : उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर ने इंडी गठबंधन को बेमेल बताते हुए विपक्षी एकजुटता पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से संकट शुरू हो गया है. आपसी मतभेद और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते यह गठबंधन ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है. तंज कसा कि बाढ़ आने पर जिस तरह अलग-अलग जीव एक ही नाव पर सवार हो जाते हैं, उसी तरह विपक्षी दल भी एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका डूबना तय है. बरेली सर्किट हाउस में बैठक के दौरान जेपीएस राठौर ने अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ओवैसी की राजनीति पर भी निशाना साधा.

मीडिया से मुखातिब सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर. (Video Credit : ETV Bharat) सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल रखती है, जबकि विपक्षी दल एक-दूसरे को कमजोर करने में लगे हैं. अखिलेश यादव की रायबरेली यात्रा कांग्रेस और राहुल गांधी को उनके ही गढ़ में उनकी राजनीतिक हैसियत दिखाने जैसी रही. ओवैसी को लेकर कहा कि वह उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं, जैसी कभी मुस्लिम लीग करती थी.