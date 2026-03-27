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बरेली रोजगार मेला: नौकरी मिलने के बाद युवाओं में उत्साह

बरेली: उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुक्रवार को बरेली कॉलेज ग्राउंड में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, इस मेले में 80 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए. रोजगार मेले में बरेली मंडल सहित आसपास के कई जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे. मेले में स्थानीय कंपनियों के साथ-साथ नोएडा की कई बड़ी कंपनियों ने भी स्टॉल लगाया था, बरेली की बीएलओ एग्रो, एसआरएमएस समेत कई अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों ने युवाओं का साक्षात्कार लिया और योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी का प्रस्ताव दिया.





कंपनियों ने अभ्यर्थियों को 15 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन पैकेज का ऑफर दिया, जिससे युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला. रोजगार की तलाश में आए अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से उन्हें अपने ही क्षेत्र में नौकरी पाने का अवसर मिल रहा है.

नौकरी मिलने के बाद युवाओं में उत्साह (Photo credit: ETV Bharat)

मेले में विभिन्न सेक्टरों जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, सर्विस और एग्रीकल्चर से जुड़ी कंपनियों की भी भागीदारी रही. इससे अलग-अलग शैक्षिक योग्यता और कौशल वाले युवाओं को अपनी क्षमता के अनुसार रोजगार के अवसर मिले.प्रशासन की ओर से मेले में व्यवस्थाएं भी सुचारु रखी गईं, जिससे अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. यह रोजगार मेला न केवल युवाओं के लिए अवसर लेकर आया, बल्कि सरकार के रोजगार सृजन के प्रयासों को भी मजबूती देता नजर आया.

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