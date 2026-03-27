ETV Bharat / state

बरेली रोजगार मेला: नौकरी मिलने के बाद युवाओं में उत्साह

कंपनियों ने अभ्यर्थियों को 15 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह पैकेज का दिया ऑफर.

बरेली रोजगार मेला
बरेली रोजगार मेला (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 6:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली: उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुक्रवार को बरेली कॉलेज ग्राउंड में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, इस मेले में 80 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए.

रोजगार मेले में बरेली मंडल सहित आसपास के कई जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे. मेले में स्थानीय कंपनियों के साथ-साथ नोएडा की कई बड़ी कंपनियों ने भी स्टॉल लगाया था, बरेली की बीएलओ एग्रो, एसआरएमएस समेत कई अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों ने युवाओं का साक्षात्कार लिया और योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी का प्रस्ताव दिया.

रोजगार मेला (Video credit: ETV Bharat)



कंपनियों ने अभ्यर्थियों को 15 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन पैकेज का ऑफर दिया, जिससे युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला. रोजगार की तलाश में आए अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से उन्हें अपने ही क्षेत्र में नौकरी पाने का अवसर मिल रहा है.

नौकरी मिलने के बाद युवाओं में उत्साह
नौकरी मिलने के बाद युवाओं में उत्साह (Photo credit: ETV Bharat)
मेले में विभिन्न सेक्टरों जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, सर्विस और एग्रीकल्चर से जुड़ी कंपनियों की भी भागीदारी रही. इससे अलग-अलग शैक्षिक योग्यता और कौशल वाले युवाओं को अपनी क्षमता के अनुसार रोजगार के अवसर मिले.प्रशासन की ओर से मेले में व्यवस्थाएं भी सुचारु रखी गईं, जिससे अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. यह रोजगार मेला न केवल युवाओं के लिए अवसर लेकर आया, बल्कि सरकार के रोजगार सृजन के प्रयासों को भी मजबूती देता नजर आया.

ये भी पढ़ें: रोजगार मेले में 10 हजार युवाओं को मिली नौकरी

ये भी पढ़ें: आगरा में यूनिवर्सिटी में रोजगार मेला; 1557 युवाओं को मिली नौकरी, 2670 अभ्यर्थियों ने कराया था पंजीकरण

TAGGED:

BAREILLY JOB FAIR
ENTHUSIASM AMONG YOUTH DUE TO JOB
JOB FAIR AT BAREILLY COLLEGE GROUND
JOB FAIR IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.