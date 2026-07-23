ETV Bharat / state

जौहर यूनिवर्सिटी विवाद: सपा का 49 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रामपुर रवाना, माताप्रसाद पांडेय ने कहा- राजनीतिक विद्वेष के कारण कार्रवाई

रामपुर जाने से पहले बरेली के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान माताप्रसाद पांडेय ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है. उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल मौके पर जाकर पूरे घटनाक्रम का जायजा लेगा.

बरेली: रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के 38 कमरों पर प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कार्रवाई को लेकर इन दिनों सियासी माहौल गरम है. इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का 49 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष माताप्रसाद पांडेय के नेतृत्व में रामपुर के लिए रवाना हुआ.

नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरा: उन्होंने कहा, हम वहां जा रहे हैं, वहां क्या स्थिति मिलेगी और क्या होगा, यह अभी कहना मुश्किल है. प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार आम जनता की नहीं, बल्कि बड़े उद्योगपतियों के हितों की सरकार बनकर रह गई है. उनका कहना था कि देश के बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति और आय में कई गुना वृद्धि हुई है, जबकि आम नागरिक लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहा है.

किसानों के लोन और ज्वलंत मुद्दों पर सवाल: उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े कारोबारियों के कर्ज माफ किए जाते हैं, लेकिन गरीब किसान और आम आदमी के दो से चार हजार रुपये तक के छोटे ऋण भी माफ नहीं किए जाते. वंदे मातरम बिल के मुद्दे पर माताप्रसाद पांडेय ने कहा कि भाजपा सरकार बेरोजगारी, महंगाई, डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और खाद-बीज जैसी मूल समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए नए-नए विवादित मुद्दे सामने लाती है. उनके मुताबिक सरकार जनता के वास्तविक मुद्दों पर जवाब देने के बजाय धार्मिक और भावनात्मक विषयों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज पर भी उन्होंने सरकार की आलोचना की.

दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज की सपा ने की निंदा, माताप्रसाद पांडेय ने कहा- बल प्रयोग के बजाय समस्याएं सुने सरकार. (Photo Credit: ETV Bharat)

छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की: उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से आए करीब दो लाख छात्र शामिल थे, जिनमें भविष्य को लेकर गहरा असंतोष था. सरकार को बल प्रयोग करने के बजाय छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुनना और उनका समाधान करना चाहिए था. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और जहां भी अन्याय या राजनीतिक दुर्भावना की कार्रवाई होगी, पार्टी उसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी.

यह भी पढ़ें- जौहर यूनिवर्सिटी विवाद: रामपुर जाने से पहले अमरोहा में सपा विधायक महबूब अली हाउस अरेस्ट, 4000 छात्रों का धरना जारी