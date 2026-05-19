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बरेली: पानी की टंकी गिरने पर एक्शन; NCC और BLG कंपनी ब्लैकलिस्ट, अधिशासी अभियंता कुमकुम समेत तीन इंजिनियर सस्पेंड

बरेली में पानी की टंकी गिरने के मामले में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के निर्देश पर निर्माण-एजेंसी एनसीसी और बीएलजी कंपनी ब्लैकलिस्ट की गयीं.

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जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का एक्शन: बरेली में टंकी गिरने पर निर्माण और टीपीआई एजेंसियां ब्लैकलिस्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 6:14 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बरेली में जल जीवन मिशन की टंकी गिरने के हाई-प्रोफाइल मामले में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के निर्देश पर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है. इस गंभीर मामले की जांच के लिए गठित विशेष समिति की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर शासन ने सख्त रुख अपनाया है. जलशक्ति मंत्री के कड़े निर्देश पर मुख्य निर्माण एजेंसी 'एनसीसी' व थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन (TPI) एजेंसी 'बीएलजी कंस्ट्रक्शन' को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. ब्लैकलिस्ट की अवधि के दौरान इन दोनों दागी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में कोई भी नया सरकारी काम आवंटित नहीं किया जाएगा.

एजेंसियों के खिलाफ दर्ज हुई FIR: प्रशासनिक प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाली निर्माण कंपनी एनसीसी व थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी के खिलाफ आपराधिक एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है. इन निजी एजेंसियों पर कड़ी विधिक कार्रवाई के साथ-साथ इस मामले में बरेली की जल निगम (ग्रामीण) की अधिशासी अभियंता (एक्सियन) कुमकुम को भी निलंबित कर दिया गया है. गौरतलब है कि बीती 4 मई को बरेली के आलमपुर जाफराबाद विकास खंड में एक निर्माणाधीन पानी की टंकी अचानक ताश के पत्तों की तरह गिर गई थी. इस हादसे के बाद से ही पूरी निर्माण परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और घटिया सामग्री के इस्तेमाल के आरोप लग रहे थे.

सभी जिलों में होगा सेफ्टी ऑडिट: जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने राज्य के उच्चाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में निर्मित और निर्माणाधीन पानी की टंकियों की उच्च गुणवत्ता हर हाल में सुनिश्चित की जाए. भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए अब टीपीआई द्वारा सभी परियोजनाओं की एक विस्तृत टेक्निकल सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट अनिवार्य रूप से बनाई जाएगी. इसके साथ ही मंत्री ने मुख्यालय के उच्चाधिकारियों को फील्ड में चल रही सभी परियोजनाओं की लगातार और कड़ाई से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं. परियोजना निर्माण में अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन सही से न करने पर अधिशासी अभियंता कुमकुम के साथ दो जूनियर इंजीनियरों (जेई) को भी निलंबित किया गया है.

लापरवाह इंजीनियरों के खिलाफ विभागीय जांच: निलंबन की इस कार्रवाई के साथ ही इन दोनों जूनियर इंजीनियरों के खिलाफ नियमों के तहत गंभीर विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है. वहीं जल जीवन मिशन की इस योजना में आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात दो सहायक अभियंताओं (एई) को सीधे तौर पर बर्खास्त करते हुए उनकी सेवा हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई है. इसके अतिरिक्त थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी बीएलजी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के बरेली में तैनात तत्कालीन इंचार्ज को भी कंपनी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है. ब्लैकलिस्टिंग की इस बड़ी कार्रवाई के साथ-साथ दोषी निर्माण एजेंसी पर भारी पेनाल्टी भी लगाने के निर्देश जलशक्ति मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को दिए हैं.

एनसीसी कंपनी पर लगा जुर्माना: शासन के नए आदेश के तहत निर्माणकर्ता कंपनी एनसीसी पर इस पेयजल योजना की कुल लागत की 5 प्रतिशत धनराशि का जुर्माना (पेनाल्टी) लगाया गया है. इसके अलावा वित्तीय दंड भुगतने के साथ-साथ यह ब्लैकलिस्टेड फर्म अब पूरी तरह से खुद के खर्च से गांव में नई और मजबूत पानी की टंकी का निर्माण करेगी. घटिया निरीक्षण के लिए जिम्मेदार टीपीआई एजेंसी बीएलजी पर भी कुल अनुबंध राशि का 1 प्रतिशत की पेनाल्टी लगाई गई है. सरकार की इस ताबड़तोड़ और सख्त कार्रवाई से जल निगम के अधिकारियों और भ्रष्ट ठेकेदारों के बीच हड़कंप का माहौल बना हुआ है.

यह भी पढ़ें- यूपी में 'हर घर जल' मिशन की 3.62 करोड़ की पानी की टंकी ढही; 7 लोग घायल, दो इंजिनियर बर्खास्त, एक JE सस्पेंड

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