10 दिनों से आंदोलन कर रहे IVRI छात्रों की मांगें पूरी, अब हर महीने मिलेगा 13 हजार रुपये स्टाइपेंड
आईवीआरआई के छात्रों की मांग पर बनी सहमति, 10 दिन चला आंदोलन खत्म
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 4:13 PM IST
बरेली: यूपी के बरेली स्थित भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान में बीते स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर चल रहा यूजी छात्रों का आंदोलन समाप्त हो गया. बुधवार को छात्रों और अधिकारियों के बीच हुई बैठक में अगले 12 महीने तक हर महीने 13 हजार रुपये स्टाइपेंड देने पर सहमति बनी. इसके बाद बीते 10 दिनों से चल रहा विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया.
25 हजार तक बढ़ाने की मांग
IVRI के यूजी छात्र लंबे समय से स्टाइपेंड की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे थे. छात्रों का कहना है कि, उन्हें अब तक तीन हजार रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे थे. वे इस राशि को बढ़ाकर 25 हजार रुपये मासिक करने की मांग कर रहे थे. मांग को लेकर छात्रों ने संस्थान परिसर में लगातार दस दिनों तक प्रदर्शन किया. सुनवाई नहीं होने से नाराज छह छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठ गए थे.
आंदोलन खत्म कराने पहुंची डीएम
छात्रों के आंदोलन को समाप्त कराने में जिला प्रशासन ने भी पहल की. बुधवार को जिलाधिकारी अविनाश सिंह आईवीआरआई पहुंचे और संस्थान के अधिकारियों के साथ बातचीत की. इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार वर्मा सहि कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे. छात्रों की मांग और आंदोलन को समाप्त कराने के विकल्पों पर बातचीत की गई.
12 महीने तक मिलेगे बढ़े हुए स्टाइपेंड
14 अक्टूबर की सुबह हुई बैठक में छात्रों और अधिकारियों के बीच प्रतिमाह 13 हजार रुपये स्टाइपेंड देने पर सहमति बनी. ये राशि 12 महीने तक दिए जाने की बात तय हुई. सहमति के बाद छात्रों ने अपना शांतिपूर्ण आंदोलन समाप्त कर दिया. इसके साथ ही दस दिनों से जारी प्रदर्शन और भूख हड़ताल का सिलसिला भी थम गया.
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