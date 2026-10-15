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10 दिनों से आंदोलन कर रहे IVRI छात्रों की मांगें पूरी, अब हर महीने मिलेगा 13 हजार रुपये स्टाइपेंड

छात्रों का आंदोलन खत्म ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: यूपी के बरेली स्थित भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान में बीते स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर चल रहा यूजी छात्रों का आंदोलन समाप्त हो गया. बुधवार को छात्रों और अधिकारियों के बीच हुई बैठक में अगले 12 महीने तक हर महीने 13 हजार रुपये स्टाइपेंड देने पर सहमति बनी. इसके बाद बीते 10 दिनों से चल रहा विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया.

25 हजार तक बढ़ाने की मांग

IVRI के यूजी छात्र लंबे समय से स्टाइपेंड की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे थे. छात्रों का कहना है कि, उन्हें अब तक तीन हजार रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे थे. वे इस राशि को बढ़ाकर 25 हजार रुपये मासिक करने की मांग कर रहे थे. मांग को लेकर छात्रों ने संस्थान परिसर में लगातार दस दिनों तक प्रदर्शन किया. सुनवाई नहीं होने से नाराज छह छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठ गए थे.