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बरेली में इंटर छात्र शिवा पटेल की चाकू गोदकर हत्या; दोस्त ही निकला कातिल, 2 आरोपी गिरफ्तार

इज्जतनगर इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

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मारपीट के बाद धारदार चाकू से हमला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 5:59 PM IST

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बरेली: जनपद के इज्जतनगर क्षेत्र में मामूली विवाद ने एक खौफनाक रूप ले लिया. यहां इंटर के छात्र की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई. इज्जतनगर इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह ने बताया कि इज्जतनगर थाना क्षेत्र के निवासी शिवा पटेल पर यह जानलेवा हमला शुक्रवार शाम को किया गया था. दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया. इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे सैनिक कॉलोनी इलाके में मातम का माहौल है.

घर से बुलाकर ले गया था परिचित दोस्त: इज्जतनगर इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह ने बताया, सैनिक कॉलोनी निवासी शिवा को उसका परिचित मानव राजपूत शुक्रवार शाम घर से बुलाकर अपने साथ ले गया था. मानव उसे संजयनगर स्थित चार खम्भा इलाके में ले गया. वहां पहले से ही कुछ अन्य युवक मौजूद थे. वहां पहुंचते ही शिवा और उन युवकों के बीच किसी पुरानी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. यह बहस देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई और आरोपियों ने शिवा को घेर लिया.

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जानलेवा हमला शुक्रवार शाम को किया गया था. (Photo Credit: ETV Bharat)

इलाज के दौरान छात्र ने तोड़ा दम: आरोप है कि विवाद के दौरान शिवा के साथ पहले मारपीट की गई और फिर उस पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि शिवा लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. गंभीर रूप से घायल छात्र को परिजन तुरंत एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने उसका आपातकालीन ऑपरेशन भी किया. हालांकि, हालत में सुधार नहीं हुआ और शनिवार तड़के करीब चार बजे उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

पांच नामजद समेत 8 पर मुकदमा दर्ज: इस वारदात के बाद शिवा पटेल के पिता केहरी सिंह की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद समेत कुल आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इज्जतनगर इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को पकड़ा जा चुका है. पुलिस की टीमें फरार चल रहे अन्य आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई पूरी सतर्कता के साथ जारी है.

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