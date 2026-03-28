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बरेली में इंटर छात्र शिवा पटेल की चाकू गोदकर हत्या; दोस्त ही निकला कातिल, 2 आरोपी गिरफ्तार

मारपीट के बाद धारदार चाकू से हमला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: जनपद के इज्जतनगर क्षेत्र में मामूली विवाद ने एक खौफनाक रूप ले लिया. यहां इंटर के छात्र की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई. इज्जतनगर इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह ने बताया कि इज्जतनगर थाना क्षेत्र के निवासी शिवा पटेल पर यह जानलेवा हमला शुक्रवार शाम को किया गया था. दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया. इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे सैनिक कॉलोनी इलाके में मातम का माहौल है. घर से बुलाकर ले गया था परिचित दोस्त: इज्जतनगर इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह ने बताया, सैनिक कॉलोनी निवासी शिवा को उसका परिचित मानव राजपूत शुक्रवार शाम घर से बुलाकर अपने साथ ले गया था. मानव उसे संजयनगर स्थित चार खम्भा इलाके में ले गया. वहां पहले से ही कुछ अन्य युवक मौजूद थे. वहां पहुंचते ही शिवा और उन युवकों के बीच किसी पुरानी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. यह बहस देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई और आरोपियों ने शिवा को घेर लिया. जानलेवा हमला शुक्रवार शाम को किया गया था. (Photo Credit: ETV Bharat)