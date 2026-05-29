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बरेली में पिता और भाइयों ने मिलकर की बेटी की हत्या; दूसरे धर्म के युवक से था प्रेम-प्रसंग

बरेली में पिता और भाइयों ने मिलकर की बेटी की हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: जिले के सिरौली थाना क्षेत्र में युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए पिता सहित दो बेटों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, युवती एक युवक से प्रेम करती थी. परिवारवाले इसका विरोध कर रहे थे. इसी वजह से पिता और बेटों ने मिलकर बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी.

एसपी ग्रामीण अंशिका वर्मा ने बताया कि युवती का किसी लड़के से प्रेम-प्रसंग था. पिता और भाई लगातार इसका विरोध कर रहे थे. इसी क्रम में पिता ने अपने बेटों के साथ मिलकर युवती की हत्या की है. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया गया है.

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, सिरौली थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी युवती का गांव के ही दूसरे समुदाय के युवक से प्रेम-संबंध था. परिवार को जब इसकी जानकारी हुई तो पिता और भाई लगातार युवती को समझाने का प्रयास करते रहे.