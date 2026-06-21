7 साल का सन्नाटा खत्म: फिर आबाद हुई बरेली की यह जेल, जानिए पंडित नेहरू से क्या जुड़ा है इतिहास
कड़ी सुरक्षा के बीच कैदियों की शिफ्टिंग की गई, प्रशासनिक और सुरक्षा गतिविधियां शुरू.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 1:33 PM IST
बरेली: करीब सात साल के लंबे सन्नाटे के बाद एक बार फिर जिला मुख्यालय पर स्थित ऐतिहासिक जिला जेल आबाद हो गई है. शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कैदियों की शिफ्टिंग का पहला चरण शुरू किया गया, जिसमें केंद्रीय कारागार-2 (बिथरी चैनपुर) से बंदियों को कचहरी के पास स्थित नई जिला जेल में लाया गया. इसके साथ ही जेल परिसर में नियमित प्रशासनिक और सुरक्षा गतिविधियां शुरू हो गई हैं.
जानकारी के मुताबिक, करीब 172 करोड़ रुपये की लागत से विकसित इस जेल को आधुनिक सुविधाओं और हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था से लैस किया गया है. इसका परिसर करीब 85 एकड़ में फैला है. इसमें बंदियों की क्षमता 1200 से बढ़ाकर 2579 कर दी गई है. इस जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक, आधुनिक कंट्रोल रूम, सीसीटीवी निगरानी नेटवर्क, चिकित्सा सुविधाएं और कर्मचारियों के आवास की भी व्यवस्था है.
जेल प्रशासन के अनुसार पहले चरण में विचाराधीन बंदियों और सात वर्ष से कम सजा पाने वाले कैदियों को यहां रखा जाएगा, जबकि सात वर्ष से अधिक सजा पाने वाले और कुख्यात अपराधी बिथरी स्थित केंद्रीय कारागार में ही रहेंगे. स्थानीय लोगों का मानना है कि जेल के दोबारा शुरू होने से आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और छोटे कारोबारियों को भी लाभ मिलेगा.
जेल अधीक्षक डॉ. आलोक कुमार शुक्ला ने बताया कि फिलहाल पहले चरण में 150 बंदियों को नई जिला जेल में भेजने की तैयारी की गई है. उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश के जेल मंत्री इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे. उन्होंने बताया कि जिला जेल के दोबारा शुरू होने से पुलिस और जेल प्रशासन को काफी सुविधा मिलेगी.
अब बंदियों को पेशी के लिए दूर स्थित बिथरी जेल से लाने-ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय के साथ-साथ ईंधन की भी बचत होगी. कचहरी के नजदीक जेल होने के कारण बंदियों की अदालत में पेशी आसान और तेज होगी. इसके अलावा बंदियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. वहीं, उनके परिजनों को मुलाकात के लिए अब करीब 20 किलोमीटर दूर बिथरी चैनपुर नहीं जाना पड़ेगा.
नई जेल का ऐतिहासिक महत्व
नई जेल का ऐतिहासिक महत्व भी है. साल 1848 में स्थापित इस कारागार में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित कई स्वतंत्रता सेनानी बंद रह चुके हैं. पंडित नेहरू ने अपनी आत्मकथा में भी बरेली जेल का उल्लेख किया है. इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत, खान अब्दुल गफ्फार खान, एमएन रॉय और साहित्यकार यशपाल जैसी हस्तियां भी यहां रह चुकी हैं.
ये भी पढ़ें- राम मंदिर दान गबन विवाद: SIT ने दानदाताओं से पूछा सोना-चांदी देने पर रसीद मिली की नहीं, पहली रिपोर्ट लेकर लखनऊ रवाना; ट्रस्ट कार्यालय में सन्नाटा