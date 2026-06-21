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7 साल का सन्नाटा खत्म: फिर आबाद हुई बरेली की यह जेल, जानिए पंडित नेहरू से क्या जुड़ा है इतिहास

7 साल का सन्नाटा खत्म: फिर आबाद हुई बरेली की वह जेल, जिससे जुड़ा है पंडित नेहरू का इतिहास ( Photo Credit; ETV Bharat )