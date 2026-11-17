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बरेली में मोबाइल टाॅवर पर चढ़कर किसान नेता ने प्रशासन से लगाई गुहार, एसडीएम ने दिया समाधान का आश्वासन

बरेली में किसानों का धरना प्रदर्शन. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बरेली : मीरगंज तहसील क्षेत्र में किसानों की समस्याओं का समाधान न होने से नाराज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के तहसील अध्यक्ष चौधरी सुधीर बालियान मनकरी गांव में एक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गए. बालियान क्षेत्र में छुट्टा पशुओं, अवैध खनन और रास्तों की बदहाली समेत कई समस्याओं को लेकर काफी दिनों से संघर्ष कर रहे थे. प्रशासानिक अनदेखी के चलते उन्होंने सोमवार को मोबाइल टॉवर पर चढ़कर विकट स्थिति खड़ी कर दी.

बरेली में मोबाइल टाॅवर पर चढ़कर किसान नेता ने लगाई गुहार. (Video Credit : ETV Bharat)

सुधीर बालियान का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन हो रहा है. शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. मनकरी गांव के पास नदी किनारे से खनन कर डंपरों के जरिए झुमका तिराहे पर बन रहे रिंग रोड के निर्माण के लिए मिट्टी जा रही है. इसके अलावा स्थानीय स्तर पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से खनन किया जा रहा है. भारी वाहनों की आवाजाही से खेतों तक जाने वाले रास्ते और गांव को हाईवे से जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है. खनन के कारण नदी का रुख भी गांव की तरफ हो रहा है.