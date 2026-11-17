बरेली में मोबाइल टाॅवर पर चढ़कर किसान नेता ने प्रशासन से लगाई गुहार, एसडीएम ने दिया समाधान का आश्वासन
किसान नेता ने प्रशासन पर छुट्टा जानवरों, अवैध खनन और रास्तों की बदहाली समेत कई समस्याओं को लेकर अनसुनी का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 12:08 PM IST
बरेली : मीरगंज तहसील क्षेत्र में किसानों की समस्याओं का समाधान न होने से नाराज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के तहसील अध्यक्ष चौधरी सुधीर बालियान मनकरी गांव में एक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गए. बालियान क्षेत्र में छुट्टा पशुओं, अवैध खनन और रास्तों की बदहाली समेत कई समस्याओं को लेकर काफी दिनों से संघर्ष कर रहे थे. प्रशासानिक अनदेखी के चलते उन्होंने सोमवार को मोबाइल टॉवर पर चढ़कर विकट स्थिति खड़ी कर दी.
सुधीर बालियान का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन हो रहा है. शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. मनकरी गांव के पास नदी किनारे से खनन कर डंपरों के जरिए झुमका तिराहे पर बन रहे रिंग रोड के निर्माण के लिए मिट्टी जा रही है. इसके अलावा स्थानीय स्तर पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से खनन किया जा रहा है. भारी वाहनों की आवाजाही से खेतों तक जाने वाले रास्ते और गांव को हाईवे से जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है. खनन के कारण नदी का रुख भी गांव की तरफ हो रहा है.
किसान नेता के मोबाइल टॉवर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम आननफानन मनकरी गांव पहुंच गई. मौके पर पहुंचीं एसडीएम निधि शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट भानु प्रताप सिंह, सीओ हाईवे देवेश सिंह और पुलिस अधिकारियों ने किसान नेता को मनाने की कोशिश की. एसडीएम ने जांच कर समस्याओं के समाधान का भरोसा देकर समझाने का प्रयास किया, करीब आधे घंटे से अधिक समय तक चले घटनाक्रम और मान-मनौव्वल बाद किसान नेता टॉवर से नीचे उतरे. एसीडीएम निधि शुक्ला ने बताया कि किसानों की मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा.