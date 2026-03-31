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बरेली में 12 करोड़ की हेरोइन के साथ पिता-पुत्र समेत तीन गिरफ्तार, भमोरा पुलिस और ANTF की बड़ी कार्रवाई

सीओ नितिन कुमार ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.

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तीन आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 6:25 PM IST

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बरेली: भमोरा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई करते हुए पिता-पुत्र के संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 12 करोड़ रुपये कीमत वाली हेरोइन बरामद की है. इस मामले में तीन आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. सीओ नितिन कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपी काफी लंबे समय से अवैध रूप से मादक पदार्थों का काला कारोबार संचालित कर रहे थे. इस गिरोह का मुख्य सरगना परमानंद उर्फ पप्पू अपने दोनों बेटों, रविन्द्र और यशवीर के साथ मिलकर इस अवैध धंधे को अंजाम दे रहा था.

केमिकल से तैयार करते थे स्मैक और हेरोइन: यह गिरोह बेहद शातिराना तरीके से कच्चे मादक पदार्थों को विशेष केमिकल के जरिए स्मैक और हेरोइन में परिवर्तित करता था और फिर उन्हें ऊंचे दामों पर बाजार में बेचता था. इस पूरे नेटवर्क का खुलासा उस समय संभव हुआ जब एएनटीएफ (ANTF) यूनिट से पुलिस को सटीक और गोपनीय सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर थाना भमोरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की और तीनों मुख्य आरोपियों को दबोच लिया. तलाशी के दौरान इनके कब्जे से 1 किलो 750 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन और स्मैक बनाने में इस्तेमाल होने वाला 950 ग्राम रंग (कलर) बरामद हुआ है.

भमोरा पुलिस और एएनटीएफ की बड़ी सफलता: पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थों के साथ-साथ नकदी और तस्करी में प्रयुक्त अन्य सामान भी जब्त किया है. पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब इस गिरोह के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की जांच कर रही है, ताकि इस तस्करी श्रृंखला से जुड़े अन्य सफेदपोश लोगों की भी तलाश की जा सके.

नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान रहेगा जारी: पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद से पूरे इलाके के मादक पदार्थ तस्करों में हड़कंप मच गया है. सीओ नितिन कुमार ने कहा कि भमोरा पुलिस और एएनटीएफ की टीम भविष्य में भी इसी तरह के संयुक्त अभियान चलाकर नशे के सौदागरों की कमर तोड़ती रहेगी. बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 12 करोड़ रुपये आंकी गई है, जो इस साल की बड़ी बरामदगी में से एक है. सभी आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल भेजने की तैयारी की जा रही है.

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