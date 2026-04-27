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बरेली: शहतूत तोड़ने पर तीन बच्चों को दुकान में बंद कर बेल्ट और केबल से पीटा, FIR दर्ज

हाफिजगंज में शहतूत तोड़ने पर तीन बच्चों को दुकान में बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया है. पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है.

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दुकान का शटर गिराकर मासूमों पर बरपाया कहर (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 10:26 PM IST

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बरेली: बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के हरहरपुर मटकली गांव में बच्चों के साथ मारपीट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि शहतूत तोड़ने पहुंचे तीन बच्चों को एक व्यक्ति ने अपनी दुकान के अंदर बंद कर दिया और बेल्ट व बिजली के केबल से उनकी बेरहमी से पिटाई की. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया और ग्रामीण आक्रोशित हो गए. थाना प्रभारी प्रवीन सोलंकी ने बताया कि गांव के साहिल, अयान और जानेआलम नाम के बच्चे आरोपी के यहां शहतूत तोड़ने गए थे.

शटर गिराकर दी गई अमानवीय सजा: परिजनों का आरोप है कि बच्चों द्वारा शहतूत तोड़े जाने से नाराज होकर आरोपी ने तीनों को पकड़ लिया और दुकान का शटर गिराकर उन्हें बंधक बना लिया. इसके बाद बच्चों को केबल और बेल्ट से पीटा गया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए और चीखने-चिल्लाने लगे. स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप और शोर-शराबा सुनने के बाद बच्चों को किसी तरह दुकान से बाहर निकाला गया. जब परिजन इस बात की शिकायत करने आरोपी के पास पहुंचे, तो उसने उन्हें भी गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया: सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया. थाना प्रभारी ने बताया कि घायल बच्चों को तत्काल मेडिकल जांच के लिए नवाबगंज भेजा गया है ताकि चोटों की गंभीरता का पता चल सके. आरोपी को पुलिस ने एसडीएम कोर्ट में पेश किया है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है और अधिकारी मामले पर नजर रखे हुए हैं.

बच्चों पर लगाया चोरी का आरोप: इस घटना ने नया मोड़ तब लिया जब आरोपी पक्ष की ओर से भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. आरोपी पक्ष की एक महिला ने बच्चों पर चोरी का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है और कहा कि टोकने पर ग्रामीण उनके घर में घुस आए. महिला का दावा है कि बच्चों को रोकने के बाद कुछ लोगों ने उनके घर पर हंगामा किया और अभद्रता की. पुलिस अब दोनों पक्षों की शिकायतों की गहनता से जांच कर रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके.

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