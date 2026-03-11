ETV Bharat / state

अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी सरकार; आंवला में बोले-शिवपाल यादव

बरेली : आंवला कस्बे में एक निजी स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी. इस दौरान उन्होंने अशोक नगर कॉलोनी में हेरिटेज स्कूल का उद्घाटन किया.

आंवला पहुंचे शिवपाल यादव. (Video Credit : ETV Bharat)

मुख्य अतिथि के रूप में शिवपाल यादव ने फीता काटकर स्कूल का उद्घाटन किया और उपस्थित लोगों को संबोधित किया. कार्यक्रम का आयोजन रामनगर के ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र सिंह यादव द्वारा कराया गया था. उन्होंने आंवला कस्बे में हेरिटेज स्कूल का निर्माण कराया है. कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही.



इस अवसर पर शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी घेरते हुए कहा कि प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार से निराश है. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के बजट पर भी सवाल उठाए. शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का बजट दिखाया है, लेकिन सरकार उसका पूरा उपयोग नहीं करती. आरोप लगाया कि सरकार केवल लगभग 40 प्रतिशत बजट ही खर्च कर पाती है. बजट का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं होता, अधिकतर हिस्सा भ्रष्टाचार में चला जाता है.