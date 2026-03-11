अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी सरकार; आंवला में बोले-शिवपाल यादव
आंवला कस्बे में एक निजी स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने किया दावा.
बरेली : आंवला कस्बे में एक निजी स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी. इस दौरान उन्होंने अशोक नगर कॉलोनी में हेरिटेज स्कूल का उद्घाटन किया.
मुख्य अतिथि के रूप में शिवपाल यादव ने फीता काटकर स्कूल का उद्घाटन किया और उपस्थित लोगों को संबोधित किया. कार्यक्रम का आयोजन रामनगर के ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र सिंह यादव द्वारा कराया गया था. उन्होंने आंवला कस्बे में हेरिटेज स्कूल का निर्माण कराया है. कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही.
इस अवसर पर शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी घेरते हुए कहा कि प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार से निराश है. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के बजट पर भी सवाल उठाए. शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का बजट दिखाया है, लेकिन सरकार उसका पूरा उपयोग नहीं करती. आरोप लगाया कि सरकार केवल लगभग 40 प्रतिशत बजट ही खर्च कर पाती है. बजट का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं होता, अधिकतर हिस्सा भ्रष्टाचार में चला जाता है.
शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों से जनता ऊब चुकी है. वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में बरेली की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करेगी और प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी. कार्यक्रम में पूर्व विधायक पंडित राधे कृष्ण शर्मा, पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव, सहसवान विधायक बृजेश यादव, शुभलेश यादव, अमित राज सिंह, अरविंद यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र सिंह यादव, वेद मौर्य, मशकूर खान और सत्येंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.
